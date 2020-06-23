中國5G市場制霸揭密　４要訣搶占投資先機

▲中國5G規模世界第一 投資布局絕不能缺席（圖／資料照片）

在第三、四代行動通訊技術相對落後的中國，近年致力發展5G科技，因為有龐大內需及政策支撐、加上技術及專利迎頭趕上擁有制定標準話語權，已成為5G市場的領先者，甚至引發中美關係劍拔弩張。撇除地緣政治因素不談，從投資面來看，也代表剛起步的5G，隨建設進入高峰期，將是今年投資市場最熱且布局不能缺席的熱門標的。5G頻段建置Sub-6GHz勝出 中國技術領先 掌握前期發展優勢要投資5G，首先要了解其傳輸的「頻段」。目前各國採用的5G頻段分為兩大陣營，分別是以中國為首的「Sub-6GHz（6GHz以下）」，以及美國作為發展核心的「mmWave（毫米波）」。受肺炎疫情干擾，略有影響各國5G發展進程，然而全球5G趨勢卻沒改變，只是全球發展的頻段版圖已悄悄移動，也就是Sub-6GHz技術已成為5G發展前期的市場主流。復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文分析，Sub-6GHz因為穿透能力強、傳輸距離較長、又可結合現有4G基站傳輸，加上建設成本較低可快速提升網路覆蓋率，使得目前全球主要電信營運商在佈建5G基礎建設時，多優先選擇Sub-6GHz系統。根據Petrov Group報告預估，2025年Sub-6GHz將占據5G市場的三分之二以上，而且中國在Sub-6GHz專利與技術方面居於領先地位。美國則以mmWave毫米波為發展核心，原因在於美國在Sub-6GHz的頻段多數已被軍事及衛星佔用，因此在5G初期建設選擇高頻的20GHz以上的毫米波，儘管頻寬較大、傳輸速度較快但傳輸距離短、穿透能力較差，因此需要建置大量的小型基站，不過無法結合現有4G基站，使得建設成本相對高。廖崇文表示，目前中國在Sub-6GHz具有領先的技術優勢，加上為避免經濟陷入衰退所頒布的「新基建」政策以5G發展為重心，將有利5G佈建前期可快速建立規模經濟，在5G發展上站在有利的制高點，相關通信指數可望隨產業成長表現可期。中國5G規模世界第一 投資布局絕不能缺席有了技術制霸優勢，中國5G市場規模也提供龐大成長動能！根據全球移動通信系統協會(GSMA)統計，2020年全球5G連結數中國占比將達到70%，到2025年中國5G連結數將達8.07億，穩居全球領導地位。中國市場發展深受國際機構共同認可外，連美國高通總裁Cristiano Amon都坦誠，中國的5G規模將領先世界。在5G時代，中國的移動生態系統將非常有競爭力。中國基站建設速度驚人，如果中國運營商的5G計畫如期展開，預計到2020年底中國將擁有100萬個5G基站。這不僅能連接數十億台智能手機，還讓數十億其他智能設備和整個產業從5G發展中受益。挑5G投資標的 掌握四字口訣-PLUS基金業者建議投資人若要投資5G這類型資產，一定要記得這四字母口訣─PLUS，P是政策（policy），L是領先者（Leader）、U是使用者生態系（User），S是標準（standard）。P─從政策發利的角度來看，中國5G「新基建」蓄勢待發，由於有國家政策全力支持，資本投入最積極，預計七大領域新基建的年內投資規模將達人民幣1.2兆。L-再從市場領先者角度來看，中國將是全球5G最大市場預估至2025年，全球5G連結數量中國將占3成以上。未來十年，5G將在中國直接創造人民幣6.3兆，年均複合增長率29%的經濟產值。U-中國消費實力崛起，過去十年來全球是有目共睹，轉換到5G，中國擁有使用者最完整的生態系與產業鏈中國具有全球最龐大的移動互聯網用戶與應用。中國5G產業發展的關鍵要素多已備齊，包含傳輸設備、零組件、晶片、終端、運營商等，建立強大的生態系統，降低投資風險與成本。S-5G「標準」與「專利」的話語權：中國企業在5G標準專利數、5G標準的技術貢獻數、及5G標準相關組織會員數，均獨占鰲頭。華為、中興、OPPO和中國電信科學技術研究院，一共擁有全球1/3以上的5G標準專利。理財專家認為，全球央行持續維持寬鬆貨幣政策，預期資金在低利率環境下，將更聚焦在後疫情時代具有成長潛力的市場上，所謂「市場在哪裡，商機就在哪裡」，中國5G作為智能時代的領頭羊，也將是超前部署的投資題材選擇。復華中國5G通信ETF基金6/29募集，申購可洽復華投信，或洽永豐金證、富邦證、元富證、華南永昌證、玉山證、國票證、兆豐證、第一金證、中國信託證、凱基證、合庫證、統一證、台新證等券商通路。

延伸閱讀：最威的5G指數來了，你買對了嗎？