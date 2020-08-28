麥當勞新長堡美味升級　8月30日前1500份拍照打卡免費送

今（28）日中午，台北信義區引發騷動！不少民眾圍觀聚集，原來是麥當勞出奇招，為宣傳新品上市，即日起至8月30日，派出「長堡車」駐點在台北信義區街頭，將每日提供限量500份，共1,500份長堡兌換券，免費發送，只要拍下長堡車上傳至個人社群臉書、IG帳號，就能有機會免費獲得。不少民眾看到消息後，也紛紛前往響應！



▲ 民眾現場拍照打卡，輸入指定 hashtag 後，出示給現場工作人員兌換長堡紙本兌換券，掃描QRcode後，就能在指定門市兌換長堡。(圖/NOWnews)

造型吸睛長堡車，吸引不少民眾好奇圍觀，「麥當勞很有創意」、「這台車也太壯觀了吧！可以跟車子合照很酷」、「看到就靠過來，沒想到就換到」、「明天還想再來排一次」！原來這場麥當勞的新活動，是為了宣傳兩款「長堡」上市，未來在全台麥當勞長期供應，隨時都能吃得到，即日起至30日，為期3天，每日上午11點至晚間7點，巨大版「長堡車」都會在街頭現身。



▲信義區街頭麥當勞長堡車現蹤，不少民眾聞訊後前往現場拍照參加活動。(圖/NOWnews)

這兩款麥當勞長堡，於三月份上市時便熱銷，在網路社群也引發許多討論，不只吃得飽、口感佳，「煙燻雞肉長堡」是以櫸木煙燻的在地優質雞胸肉，搭配酸甜的蜂蜜芥末醬以及新鮮萵苣，讓每一口都吃得到新鮮生菜以及煙燻雞肉的香味。





而「薑燒豬肉長堡」，嚴選台灣在地優質豬腹肉，切成薄片後加入香醇醬油、新鮮薑片及洋蔥拌炒入味，兩款皆搭配新鮮萵苣，肉片夾在完美比例製成的芝麻長型麵包，相較於三月份，麵包上多加了芝麻、肉量菜量也升級，就是要讓麥當勞粉絲們吃得飽、吃得滿足，大口咬下齒頰留香、超級過癮。



▲現場聚集不少民眾參與活動，現場工作人員說明兌換方式。(圖/NOWnews)

想免費品嚐長堡的消費者可別錯過這次領好康的機會，只要民眾拍下長堡車，公開上傳至個人FB或IG，並Hashtag ＃麥當勞長堡、＃麥當勞，提供現場工作人員審核，就可以獲得限量的長堡紙本兌換券，於全台指定麥當勞餐廳出示兌換券，就能免費獲得長堡一份。沒拿到的民眾也不用覺得可惜，因為兩款長堡即日起長期供應，未來在全台麥當勞都能吃得到！



▲將貼文提供現場工作人員審核，符合資格即可獲得長堡免費兌換券一張，憑券於9/10前至麥當勞餐廳兌換，就能享用免費長堡一份。(圖/NOWnews)

【8/28-8/30 一拍成真！麥當勞長堡免費吃】 活動時間 : 8/28-8/30 11:00-19:00 活動地點 : ATT 4 Fun 活動方式：於指定地點拍下長堡車上傳至個人FB或IG貼文 (須設為公開帳號)，並hashtag #麥當勞長堡 #麥當勞，將貼文提供現場工作人員審核，符合資格即可獲得長堡免費兌換券一張，憑券於9/10前至麥當勞餐廳兌換，就能享用免費長堡一份。（限量1,500份送完為止）