美中角力
啟動修憲
焦點
口罩國家隊混陸貨風暴擴大！加利口罩換貨方式一次看
口罩國家隊混陸貨
捷克團訪台
美豬美牛開放
館長遭槍擊
解析買房養老
即時
娛樂
平民巨星
DD52夢幻組合
華語名人圈
日韓流行線
西洋發燒星
網紅五四三
星座命理
娛樂NOW一下
金視獎
榮耀金視獎
節目
NOW辯風向
NOW少年
絕美日環食
小資去叨位
電玩
電玩急先鋒
電競快報
影音
今日英雄
K歌NOW新聞
政治
啟動修憲
軍武
政治巷仔內
聲量調查所
觀點
名家論壇
今日廣場
今日社論
今日直播室
國際
國際要聞
國際萬象
亞洲新聞
運動
經典賽事回顧
寶島夢想家
NBA
MLB
日職
棒球
籃球
正新瑪吉斯盃
綜合
運動巷仔內
冒險專區
謝謝恰恰
房產
區域房市
房產焦點
海外置產
居家生活
2020房產新勢力
信義房屋
財經
財經專題
產業動態
股匯投資
基金投資
中國5G商機
財經人物
職場速報
房市掃瞄
財經巷仔內
數位理財
兩岸
歷史探密
新奇
奇人異事
動物星球
秘密花園
心理測驗
兩性
生活
生活專題
聰明消費
美食旅遊
科技樂活
藝文習俗
生活焦點
愛心公益
地方
美食巷仔內
北北基
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏澎
宜花東
金馬
社會
保庇
發生神麼事
神明展神威
神從哪裡來
神的百寶袋
神藝術漫遊
寵毛
雙語
吃泡麵也可以很健康？日本這款「神包裝」引轟動｜New packages help you eat instant noodles without damaging health
The China Post｜英文
四方報｜越南語
四方報｜泰語
四方報｜印尼語
健康
13歲男童暴增到近90公斤 醫師超音波一照：尷尬了
健康搶鮮報
兩性潘朵拉
癌症最前線
美麗身心靈
電影
校園
初聲
精選畢展
懶人包
民調
快訊
NOWnews 今日新聞
navigate_next
財經
直播／遠傳與亞太攜手發表重訊
財經中心/綜合報導
calendar_today
2020-09-04 20:30:00
▲遠傳電信及亞太電信可能將在5G進行合作。（圖／Shutterstock）
小
中
大
證交所剛剛公布，遠傳（4904） 及亞太電（3682）晚間舉行記者會，一般預測雙方將就5G方面進行業務合作。究竟這兩家公司將如何合作，《NOWnews今日新聞》帶您一起到現場關心。
關鍵字
遠傳
亞太
重訊
5G
股權
延伸閱讀
國際第二波疫情疑慮升高 外資轉向8月淨匯出逾千億元
買到山寨？口罩沒鋼印民眾心驚驚 製造商掛保證：是MIT
美豬之後台美經濟對話 國民黨憂蔡英文將「開放更多」
稅收短徵1200億 國庫全靠5G釋照達成歲入目標
【樂天99購物節】全站優惠5折起，滿千再9折！
你的ETF「被過時」？三指標教你不被市場淘汰
NOW民調中心
口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？
相信，政府強力徵收沒管業者死活
不相信，其他業者也沒這個問題
存疑，現在各說各話
繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查
蔣萬安（國民黨）
高嘉瑜（民進黨）
林昶佐（無黨籍）
繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查
$200元以下
$201~$500
$501~$1000
繼續作答
warning
警告
未滿十八歲不得觀賞瀏覽
我已滿十八歲了
離開