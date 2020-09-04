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直播／遠傳與亞太攜手發表重訊

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 20:30:00

▲遠傳電信及亞太電信可能將在5G進行合作。（圖／Shutterstock）
▲遠傳電信及亞太電信可能將在5G進行合作。（圖／Shutterstock）
證交所剛剛公布，遠傳（4904） 及亞太電（3682）晚間舉行記者會，一般預測雙方將就5G方面進行業務合作。究竟這兩家公司將如何合作，《NOWnews今日新聞》帶您一起到現場關心。

 

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遠傳 亞太 重訊 5G 股權

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