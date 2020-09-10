嚴陳莉蓮接掌後傳捷報！嘉裕奪國軍21億訂單　股價飆漲停

本次標案為國防部服裝供售站的委商經營案，除了軍服外還有軍鞋、軍襪等，因此是由多家企業共同投標。其中，空軍除了嘉裕外，還有紡織業者興采實業旗下的神采時尚、佳和實業，以及軍用商品電商的數博整合；海軍方面，則是由嘉裕、神采、數博及嘉裕共同投標。
嘉裕表示，單從用服飾相關產品來看，訂單金額就高達21億，預計明年開始交貨；另外，為了此標案，已逐一超過30家紡織、製鞋、物聯網、倉儲、消費品業者，未來除了在海軍、空軍供售站販賣軍服、軍用品之外，不排除在較大的站中導入便利商店與咖啡店。
事實上，嘉裕在6月中的股東常會上，因為嚴陳莉蓮以集團旗下台元紡織法人代表身份進駐董事會，並被推舉為董事長，引起市場關注，因為這是裕隆嚴家成員多年後再度重返嘉裕董事會，嚴陳莉蓮站到第一線，顯見她整頓與改革之決心。
前裕隆集團董事長嚴凱泰於2018年底過世，遺孀嚴陳莉蓮接班後，將集團旗下190家事業，明確畫分為汽車（裕隆為首，還有中華車、裕日車與納智捷）、金融（裕融為首，另有格上）、紡織（台元、嘉裕）、房地產建設（裕隆建設）四大事業體。而嘉裕以成衣銷售為主，除自有品牌嘉裕西服外，最著名的就是代理ARMANI，近來積極轉型希望將品牌年輕化。
受接下大單影響，嘉裕股價也連日漲停，昨日狂飆至10.15元的漲停板後；今日開盤立即亮燈漲停，一路鎖死收在11.15元。