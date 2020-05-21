蔡英文宣布就職！美國「祝賀舉動」台人全嚇歪：威力驚人

▲美國國務院 20 日宣布批准對台軍售，將出售 18 枚 MK-48 AT 重型魚雷和相關設備。（圖／翻攝自推特）

第十五屆總統暨副總統就職典禮昨（ 20 ）日登場，總統蔡英文及新任副總統賴清德宣誓就職，蔡英文發表就職演說，向國人陳述第二任四年任期的施政願景。今年受到新冠肺炎疫情影響，典禮從簡舉行，取消戶外大型集會。此外，美國國務院 20 日宣布批准對台軍售，將出售 18 枚 MK-48 AT 重型魚雷和相關設備，總金額 1.8 億美元，此舉立刻引發台灣網友熱議。美國國務院政治軍事局（ U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs ）新聞稿指出，對台「對外軍事銷售」已獲得批准，將出售 18 枚 MK-48 Mod6 AT 重型魚雷及其相關設備給台灣，總金額預估 1.8 億美元，而美國國防安全合作署（ DSCA ）也已正式知會國會。國務院政軍局也在官方推特宣布這項軍售，表達祝賀蔡英文總統第二任就職，美國長期以來支援台灣國防，這次軍售也基於台灣關係法，使軍隊持續現代化，保持可靠的防禦能力，提高台灣安全，有助於維持區域政治穩定、經濟和軍事平衡。貼文立刻被轉貼至 PTT ，引發鄉民熱議「感謝美國爸爸」、「這威力可是連美國都怕的武器，之前不敢賣給台灣」、「一顆魚雷換你一艘航母，划算」、「讚喔」；不過，也有網友表示「我們政府 hen （很）有錢，都不手軟」、「原來魚雷那麼貴」。（編輯：賴詠璿）