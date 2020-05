蔡英文宣布就職！美國「祝賀舉動」台人全嚇歪：威力驚人

▲美國國務院 20 日宣布批准對台軍售,將出售 18 枚 MK-48 AT 重型魚雷和相關設備。(圖/翻攝自推特)

第十五屆總統暨副總統就職典禮昨( 20 )日登場,總統蔡英文及新任副總統賴清德宣誓就職,蔡英文發表就職演說,向國人陳述第二任四年任期的施政願景。今年受到新冠肺炎疫情影響,典禮從簡舉行,取消戶外大型集會。此外,美國國務院 20 日宣布批准對台軍售,將出售 18 枚 MK-48 AT 重型魚雷和相關設備,總金額 1.8 億美元,此舉立刻引發台灣網友熱議。美國國務院政治軍事局( U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs )新聞稿指出,對台「對外軍事銷售」已獲得批准,將出售 18 枚 MK-48 Mod6 AT 重型魚雷及其相關設備給台灣,總金額預估 1.8 億美元,而美國國防安全合作署( DSCA )也已正式知會國會。國務院政軍局也在官方推特宣布這項軍售,表達祝賀蔡英文總統第二任就職,美國長期以來支援台灣國防,這次軍售也基於台灣關係法,使軍隊持續現代化,保持可靠的防禦能力,提高台灣安全,有助於維持區域政治穩定、經濟和軍事平衡。貼文立刻被轉貼至 PTT ,引發鄉民熱議「感謝美國爸爸」、「這威力可是連美國都怕的武器,之前不敢賣給台灣」、「一顆魚雷換你一艘航母,划算」、「讚喔」;不過,也有網友表示「我們政府 hen (很)有錢,都不手軟」、「原來魚雷那麼貴」。(編輯:賴詠璿)