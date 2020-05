美國非裔男子遭警壓頸致死　當地民眾抗議遭射催淚彈

▲明尼蘇達州民眾上街抗議警察執法過當。(圖/美聯社/達志影像)

▲當地警方施放催淚彈,試圖驅散民眾。(圖/美聯社/達志影像)

▲遭到壓制的佛洛依德喊道「我不能呼吸」。(圖/翻攝自影片)

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯( Minneapolis )一名警員 25 日當街以膝部壓制一名已上手銬的非裔男子頸部長達 8 分鐘,導致非裔男子佛洛伊德( George Floyd )無法呼吸,窒息而死。美國警方不當對待非裔族群的議題再次引起討論,民眾走上街示威聲援非裔族群、抗議警員執法不當。據當地媒體報導,佛洛伊德被警察壓制在地時,喊著「拜託,拜託。你膝蓋壓到我脖子,我不能呼吸……媽媽,媽媽。」並懇求「不要殺我!」路人經過拍下了警察用膝蓋壓著佛洛伊德的影片,路過的民眾也向警察喊道「放開他」、「他不能呼吸了」。被壓制的佛洛伊德漸漸失去行動力,後被送往醫院急救,剛到院不久就宣告不治死亡。這起事件在明尼亞波利斯引起極大的不滿,民眾要求以謀殺罪起訴涉案的警察,社群媒體上「#justice for george floyd 」也成為熱門話題。當地時間 26 日下午,數以百計的民眾上街示威,當地警方向民眾發射催淚彈驅逐人群。佛洛伊德家屬委任的律師克倫普( Ben Crump )發表聲明表示,警方當時是以偽造文書指控攔查死者,偽造文書為非暴力罪案,警方拘捕並盤問此人時卻濫用武力、過度執法。美國各界,包括 NBA 球星詹姆斯( LeBron James )、歌手席琳娜( Selena Gomez )、雅瑞安娜( Ariana Grande )、電影明星泰莎・湯普森( Tessa Thompson )等知名人士都透過推特、 Instagram 傳達「#justice for george floyd 」的訊息。歌手 CP 查理( Charlie Puth )透過推特分享一則連署連結,「 Justice for Big Floyd 」希望透過 50 萬人的連署,向當地檢察官請願,逮捕並起訴涉案的警察,讓警方為佛洛依德的死負責。