美國非裔男子遭警壓頸致死　當地民眾抗議遭射催淚彈

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（ Minneapolis ）一名警員 25 日當街以膝部壓制一名已上手銬的非裔男子頸部長達 8 分鐘，導致非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）無法呼吸，窒息而死。美國警方不當對待非裔族群的議題再次引起討論，民眾走上街示威聲援非裔族群、抗議警員執法不當。
據當地媒體報導，佛洛伊德被警察壓制在地時，喊著「拜託，拜託。你膝蓋壓到我脖子，我不能呼吸……媽媽，媽媽。」並懇求「不要殺我！」路人經過拍下了警察用膝蓋壓著佛洛伊德的影片，路過的民眾也向警察喊道「放開他」、「他不能呼吸了」。被壓制的佛洛伊德漸漸失去行動力，後被送往醫院急救，剛到院不久就宣告不治死亡。
這起事件在明尼亞波利斯引起極大的不滿，民眾要求以謀殺罪起訴涉案的警察，社群媒體上「#justice for george floyd 」也成為熱門話題。當地時間 26 日下午，數以百計的民眾上街示威，當地警方向民眾發射催淚彈驅逐人群。佛洛伊德家屬委任的律師克倫普（ Ben Crump ）發表聲明表示，警方當時是以偽造文書指控攔查死者，偽造文書為非暴力罪案，警方拘捕並盤問此人時卻濫用武力、過度執法。
美國各界，包括 NBA 球星詹姆斯（ LeBron James ）、歌手席琳娜（ Selena Gomez ）、雅瑞安娜（ Ariana Grande ）、電影明星泰莎・湯普森（ Tessa Thompson ）等知名人士都透過推特、 Instagram 傳達「#justice for george floyd 」的訊息。
歌手 CP 查理（ Charlie Puth ）透過推特分享一則連署連結，「 Justice for Big Floyd 」希望透過 50 萬人的連署，向當地檢察官請願，逮捕並起訴涉案的警察，讓警方為佛洛依德的死負責。