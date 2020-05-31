全美抗議警暴、五角大廈擬軍援　川普：暴民不會實現正義

▲美國各地民眾上街抗議警方執法過當。（圖／翻攝自 The Journal News ）

▲明尼蘇達州內的國民兵。（圖／翻攝自 USA Today ）

▲聖荷西，警方試圖驅趕示威者。（圖／翻攝自 ABC7 San Francisco ）

▲奧克蘭街頭抗議的民眾（圖／翻攝自 ABC7 San Francisco ）

▲美國總統川普前往佛州出席 SpaceX 火箭發射。（圖／翻攝自《紐約郵報》）

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）在被盤查時遭到警方用壓制頸部致死，引起民眾憤怒，從明尼蘇達開始，全美各地發起抗議示威，場面失控甚至出現趁火打劫、開槍等暴力行為，州政府相繼實施宵禁、國民兵進駐。據《 USA Today 》、《 CNN 》報導，喬治亞州亞特蘭大、費城、科羅拉多州丹佛、威斯康辛州米爾瓦基、康乃狄克州、俄亥俄州內 3 城（辛辛那提克、里夫蘭、哥倫布）西雅圖、肯塔基州路易斯維爾、紐約州羅徹斯特，都宣布在週末或至週一實施宵禁。喬治亞州州長肯普（ Brian Kemp ）在早些時候宣布該州進入緊急狀態，要求 500 名國民兵立刻前往亞特蘭大，協助保護居民。亞特蘭大市長波托斯（ Keisha Lance Bottoms ）簽署緊急命令，宣布宵禁。至少 6 州（包括，明尼蘇達、喬治亞、俄亥俄、丹佛、肯塔基）以及華盛頓特區都已出動或發出要求國民兵進駐，協助控制抗議暴動。美國國防部表示，已經準備好向各地政府提供軍事援助，以鎮壓明尼蘇達州內的暴動。但目前該州州長尚未要求聯邦軍隊出動。事件中，一名 21 歲的青年在底特律抗議中不幸身亡。據當地警方的說法，目前尚未釐清青年是否參與示威。美國當地時間週五（ 29 ）晚間，洛杉磯警方逮捕逾 500 名示威者，紐約市內逾 200 名示威者被捕，紐約警局（ NYPD ）表示 10 幾名警察嚴重受傷。警爆事件的發生地，明尼蘇達州明尼亞波里斯市長弗雷（ Jacob Frey ）當地時間週六（ 30 ）晚間透過個人推特，呼籲民眾待在家中，以應對企圖搶劫、少毀城市的人們。明尼蘇達州州長華茲（ Tim Walz ）也在推特上呼籲民眾避免外出，目前多條通往明尼亞波利斯的州際公路及高速公路全數關閉。示威也蔓延至白宮附近，當時美國總統川普在佛羅里達州，參與太空科技公司 SpaceX 的太空船升空活動。川普在甘迺迪航天中心（ Kennedy Space Center ）發表演說時，表達對暴動強硬的立場，將其稱為「暴徒、搶劫者和無政府主義者」。川普表示，「在明尼亞波里斯街頭，佛洛依德的死是一場悲劇，它不該發生。這件事讓全國各地的美國人充滿了恐懼、憤怒和悲傷。我能理解人們的痛苦，我們支持和平示威者的權力，我們也聽見他們的請求。但現在城市街道所見的不是正義、和平」。川普批評，佛洛依德的事件已經變質為「暴民、搶劫者和無政府主義者」伺機而動的場面。他呼籲美國人抱持「治癒」（ healing ）、「正義」（ Justice ）而不是「仇恨」（ hatred ）、「混亂」（ chaos ）。在美國正義不會經由暴民之手實現，他不會允許暴民統治，法治、獨立司法制度必須被保護。