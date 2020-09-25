中國再爆新冠本土疫情　青島2人疑遭進口冷凍海鮮感染

（中央社台北25日電）中國再度爆發武漢肺炎本土疫情。青島市衛生健康委員會昨天深夜通報，從兩名碼頭裝卸工人檢出2019冠狀病毒，經判定為無症狀感染者，並在他們搬運的一批進口冷凍海鮮檢出陽性樣本。
根據中國國家衛健委疫情通報，這是新疆疫情在9月7日實現「清零」後，再度出現本土疫情。此前，中國大陸已經連續34天未新增本土無症狀感染者；連續40天未新增本土確診病例。
青島衛健委通報，24日對青島港大港公司「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現兩名裝卸工人感染2019冠狀病毒，經專家組判定屬無症狀感染者。
通報稱，截至目前，已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離，已完成檢測129人，檢測結果全部為陰性；密切接觸者的密切接觸者228人，已全部採集樣本送實驗室檢測，並已全部實行集中隔離觀察；一般接觸者及社區排查人群4341人，已採集樣本3497份，已出結果1502份，全部為陰性。
據通報，這兩名男性工人都在9月19日夜班裝卸了來自境外進口的一批冷凍海鮮，這批產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，已檢出部分陽性樣本。
據中國國家衛健委官網今早通報，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團24日報告新增確診病例8例，均為境外移入病例（上海4例，廣東2例，北京1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。
據通報，中國大陸昨天新增無症狀感染者18例（境外移入16例，本土2例）；當日轉為確診病例1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察21例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者398例（境外移入396例）。
截至9月24日午夜，中國大陸現有確診病例166例（其中重症病例3例），現有疑似病例1例；尚在醫學觀察的密切接觸者6911人。（編輯：楊昇儒）1090925