澳洲總理：疫苗不分享　難逃歷史制裁

（中央社雪梨/紐約25日綜合外電報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，任何研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的國家都應與全世界共享，否則歷史會「嚴厲評判」。
法新社報導，由於澳洲向來的盟邦美國抗拒進行全球疫苗合作，莫里森在聯合國大會透過預錄影片演說，以強硬用詞做出上述宣示。
莫里森說：「普遍分享疫苗是全球責任，也是道德責任。有些人可能只看到眼前優勢、甚至利益，但我要向做如此想的人保證，全體人類在很長一段時間都會銘記，而且會非常、非常嚴厲地評判。」
莫里森承諾，澳洲若研發出疫苗一定會與各國分享，也會支持聯合國發起的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）。這項計畫目標是於2021年底前提供全球20億劑疫苗，但美國、俄羅斯與中國都未加入COVAX，俄國研發的疫苗也頗受質疑。
中國「環球時報」指出，疾病預防控制中心首席流行病學家曾光說，中國暫時缺席COVAX應是出於謹慎，因為中國先前已承諾透過像一帶一路、東協、上合組織等其他平台，確保鄰邦與部分夥伴優先取得疫苗，更不用說還有廣大的中國民眾，不希望過早加入COVAX後影響相關期程。曾光認為，中國遲早都會加入COVAX。
負責COVAX協作的世界衛生組織（WHO）與全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）都說，持續與中國保持建設性對話與討論；中國外交部發言人汪文斌18日時說，中國支持COVAX，已聯繫WHO與其他贊助方討論相關計畫，中國會繼續與相關組織諮商。
路透社報到，莫里森重申各國必須盡全力找出新型冠狀病毒的源頭；他這番話可能導致澳洲與中國關係再度惡化，他今年稍早也提過類似意見，當時就使澳洲與中國關係失和。
莫里森當時號召全球針對病毒源頭調查，中國強烈反對，之後就開始對澳洲實施貿易制裁。新型冠狀病毒最早是在去年底於中國湖北省武漢市被發現。
莫里森認為，調查病毒源頭可把未來出現另一場全球大流行的風險降到最低。他說：「明確的任務是找出COVID-19人畜共通病毒源頭，以及傳染給人類的方式。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090926