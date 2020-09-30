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泰國宅男女神撞臉歐陽娜娜　長相太甜IG粉絲狂漲！

四方報/綜合報導

calendar_today2020-09-30 21:00:00

泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽
▲泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra Thanachat）。（圖／翻攝自IG）

泰國影視圈美女如雲，各種類型的美女應有盡有，隨著泰劇在海外崛起，也讓這些高顏值的明星走入大家的視野。其中，泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra Thanachat）就是在近年爆紅的年輕新秀之一，靠著幾部人氣泰劇、電影作品掀起討論話題，不但被台灣媒體稱為「泰版歐陽娜娜」，更是最受歡迎的宅男女神。



來自曼谷、今年24歲的Supassra Thanachat小名「Kao」，擁有一雙大眼睛、水嫩感肌膚和瓜子臉和的她經常出現在各大美妝保養品代言廣告上，不過，她其實一名新生代泰劇人氣演員。Kao在泰文中是「數字 9」的意思，由於 Kao 生日是 29 號、出生時體重剛好是 2.99 公斤，母親看著覺得他與 9 這個數字十分有緣，便為她取了這個綽號。


▲泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra
▲泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra Thanachat）。（圖／翻攝自IG）
Kao 作品雖然不多，但卻十分有觀眾緣，她在 2013 年出演人氣校園泰劇《賀爾蒙》並飾演一個性觀念開放、個性十分叛逆的配角 Sprite，雖然角色偏反派，但Kao卻以吸睛外貌和演技魅力讓觀眾留下深刻印象，並獲得好評，人氣水漲船高。後來，她又出演《尖峰2018》《笛聲悠長2018》等作品，還演過包括《水男骸》、《609猛鬼旅社》等恐怖片，挑戰的風格多元，人氣不斷累積。

去年，他與《模犯生》中的天菜演員查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）合作推出校園愛情喜劇《只有我能喜歡妳》，以腦洞大開的搞笑劇情贏得觀眾們的心，也讓 Kao 再度斬獲一波粉絲。



▲泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra
▲泰國新生代女演員蘇帕沙拉珊娜洽（Supassra Thanachat）。（圖／翻攝自IG）
現在，Kao 的instagram粉絲人數已經來到860萬，是2019 年六月漲粉前十名泰國明星，堪稱新生代女神毫不誇張，她除了在instagram上傳美照與粉絲分享生活外，更經營個人 youtube 頻道，拍攝內容以 vlog 為主，讓粉絲一窺這位高人氣演員的日常生活。

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