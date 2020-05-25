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全球首例！母乳驗出新冠病毒　媽有症狀「新生嬰也確診」

編輯中心/綜合報導-2020-05-25 12:25:57
▲德國研究團隊發現，感染新冠肺炎的媽媽，母乳中可能含有新冠病毒。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）相當狡猾，全球疫情近半年來，人們還沒有完全摸透其傳播途徑。德國一群學者研究發現，本身感染新冠肺炎且有症狀的媽媽，在哺育新生嬰兒數日後，嬰兒也出現症狀並確診。

本月21日，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊出德國學者研究成果〈人類母乳中的新冠病毒檢測〉，其團隊成員包括烏爾姆大學（Ulm University）醫學中心分子病毒學研究所、海登海姆縣 （Heidenheim）政府公衛辦公室的學者。

研究對象為2對母嬰，媽媽都確診新冠肺炎。第1位媽媽已住院12、13天，其母乳樣本採檢均為陰性，採檢母乳前症狀就已消失；第2位媽媽的母乳樣本則在第10、12、13天驗出新冠病毒。

第2位媽媽在哺育新生兒時，都會配戴口罩、消毒，然而嬰兒後來出現輕度新冠肺炎症狀，並且檢驗出病毒陽性。不過由於樣本數過少，目前還無法完全斷定母乳是否會傳染新冠病毒。（編輯：林奐妤）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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