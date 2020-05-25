全球首例！母乳驗出新冠病毒　媽有症狀「新生嬰也確診」

2019新型冠狀病毒（COVID-19）相當狡猾，全球疫情近半年來，人們還沒有完全摸透其傳播途徑。德國一群學者研究發現，本身感染新冠肺炎且有症狀的媽媽，在哺育新生嬰兒數日後，嬰兒也出現症狀並確診。
本月21日，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊出德國學者研究成果〈人類母乳中的新冠病毒檢測〉，其團隊成員包括烏爾姆大學（Ulm University）醫學中心分子病毒學研究所、海登海姆縣 （Heidenheim）政府公衛辦公室的學者。
研究對象為2對母嬰，媽媽都確診新冠肺炎。第1位媽媽已住院12、13天，其母乳樣本採檢均為陰性，採檢母乳前症狀就已消失；第2位媽媽的母乳樣本則在第10、12、13天驗出新冠病毒。
第2位媽媽在哺育新生兒時，都會配戴口罩、消毒，然而嬰兒後來出現輕度新冠肺炎症狀，並且檢驗出病毒陽性。不過由於樣本數過少，目前還無法完全斷定母乳是否會傳染新冠病毒。（編輯：林奐妤）
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