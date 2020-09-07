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公共論壇節目獎／嫻來聽校聲　群健有線電視股份有限公司

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 12:32:00

▲節目類-公共論壇節目獎（圖／翻攝自youtube）
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▲節目類-公共論壇節目獎

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公共論壇節目獎 金視獎 嫻來聽校聲

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