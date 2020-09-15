穴位按摩改善足底筋膜炎　中醫師簡單４招在家保養

一下床踩到地腳就痛，這是足底筋膜炎最常見的問題，不少民眾在發現這樣的情況時，有些人會擺著讓它自己好，有些會看復健科，有些則會看中醫。看復健科是常見的改善方式之一，不過放著不管真的會自己好嗎？中醫又有哪些方式能夠治療、有助於改善？來看中醫師怎麼說！





足底筋膜炎４大常見原因

足底筋膜炎休息就會好？醫：容易再次復發

中醫簡單４招改善足底筋膜炎！

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