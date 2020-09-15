穴位按摩改善足底筋膜炎　中醫師簡單４招在家保養

一下床踩到地腳就痛，這是足底筋膜炎最常見的問題，不少民眾在發現這樣的情況時，有些人會擺著讓它自己好，有些會看復健科，有些則會看中醫。看復健科是常見的改善方式之一，不過放著不管真的會自己好嗎？中醫又有哪些方式能夠治療、有助於改善？來看中醫師怎麼說！
足底筋膜炎４大常見原因
澄明中醫診所劉展憲中醫師表示，筋膜是一種身體的組織，用來連接身體的不同部位，在足底連接腳跟跟腳趾的組織就叫足底筋膜。足底筋膜常發生在久站、久走的族群身上，餐飲業、攤販等就容易有這樣的職業傷害，而運動姿勢不良、體重過重等也是常見原因。這些都容易導致筋膜出現撕裂受傷的情況，進而產生足底筋膜炎。像是近年來台灣馬拉松比賽流行，罹患足底筋膜炎的人數也跟著直線上升。
足底筋膜炎休息就會好？醫：容易再次復發
劉展憲中醫師更進一步表示，足底筋膜炎好發部位不盡相同，大部分在足跟處，也有好發在足弓深凹內側肌群或前腳掌底肌肉層，其痛楚常會讓人感覺到無法「腳踏實地」，因為包覆肌肉的筋膜中，含有豐富的感覺神經，這些神經對於足底筋膜發炎產生的痛，會加倍的敏感，也因此來中醫就診的患者非常多。雖然足底筋膜炎在好好休息、沒有積極治療的情況下，久而久之是可以會恢復的，但是生活中不可能整天不走動，只要一走動，筋膜撕裂處就會受到刺激，又會再產生發炎與疼痛，因此還是建議筋膜疼痛的患者盡早接受治療，以免於皮肉之苦。
治療足底筋膜炎一般中醫會先判斷患者是屬於哪一種證型，而因為足底屬於腎經，通常會考慮是否屬於腎水不足或腎氣虧虛，再用針灸療法針對手部的足跟穴及足部的太膝穴針刺，再針對局部的足底、足跟、小腿緊繃部位下針，往往療效顯著。
中醫簡單４招改善足底筋膜炎！
發現足底筋膜炎除了建議應盡早就醫治療外，劉展憲中醫師也提供４個簡單的方法，讓民眾可以在家輕鬆的改善。
熱敷是其中一種簡單的方式，且不僅簡單，還可以藉由熱傳導促進發炎所堆積的組織液散開，進而得到改善和舒緩。熱敷的方式有兩種，包括泡熱水和使用吹風機，泡熱水建議可將腳浸泡在40度以下的熱水裡約20分鐘，而使用吹風機則建議將吹風機和距離腳底疼痛處保持5-10公分的距離，吹個10分鐘便能獲得緩解。
另外，適當的伸展也對於改善足底筋膜炎很有幫助，且活動位置也較不受限，平常在辦公室、學校等場所就可以做。而動作也很簡單，以弓箭步的姿勢將腳掌盡量往前伸，並將患處的腳置於後側伸展，使小腿的比目魚肌有拉身的感覺，以30秒為一個動作，3組動作為一個循環。
除此之外，平常也可以準備一顆軟硬皆宜的網球放在腳底下按摩，作法只需要把網球放在平地上，用腳踩著前後滾動即可，每次做約5~10分鐘左右。
最後一個就是穴位按摩，劉展憲中醫師表示，針對腎經及膀胱經的穴位保養，有助於養腎舒壓止痛，如湧泉穴、太溪穴、崑崙穴等都可以適度的按壓。湧泉穴位於腳底中間凹陷處，在足掌的前三分之一處；太溪穴位於足內側，在內踝後方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處；崑崙穴在腳踝外側，在外踝頂點與腳跟相連線的中央點。
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