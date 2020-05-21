房市／打通兩條路　高雄舊左營新發展機會來了

配合高雄鐵路地下化，新莊一路、勝利路即將在5月底貫通，原被鐵道分隔的新舊左營得以串聯；此外，連接蓮池潭的勝利路寬度也將從15公尺拓寬至25公尺。該工程將使東西向往來更加便利，也幫助帶動觀光遊憩，專家分析，原本舊左營地區雖距離漢神巨蛋商圈僅幾百公尺，但幾乎沒有發展機會，道路打通後，隨著建商湧入推案，生活機能應也會逐步到位，3、5年後發展可期。高雄市府已於今年4月份完成內惟車站附近，美術北三路、銘傳路的貫通，近左營（舊城）車站的新莊一路與勝利路，預計5月底貫通並開放通車。此外，由於勝利路是連接蓮池潭的主要道路，但目前寬度僅15公尺，因此高市府針對翠華路至新莊仔路之間、長380公尺的勝利路路段，也要拓寬至25公尺，盼將左營大路、蓮池潭風景區、巨蛋商加以串聯，帶動區域發展。信義房屋華夏店店長潘永鴻指出，過去舊左營地區如左營大路附近，多300至500萬的巷弄透天，不過當地住戶換屋需求不高，幾乎沒有買賣量，較有交易案件的地區，主要是在軍港附近或是埤子頭路一帶，以軍人、軍眷為購買主力。介壽路上屋齡10年內大樓，單價約15至17萬。隨著新莊一路、勝利路即將貫通，潘永鴻說，已有建商湧入埤子頭路、店仔頂路推案，開價約落在22至25萬間。潘永鴻表示，舊左營地區除原本軍人、軍眷生活的區域，以及蓮池潭附近，商業活動並不是那麼熱絡，過去也苦無發展機會，與直線距離僅幾百公尺的漢神巨蛋商圈形成很大差異。不過，新莊一路與勝利路貫通後，許多建商看準巨蛋附近已沒有空地可以新建大樓，紛紛湧入舊左營推案，因此，即便目前交易價量還未受到道路貫通效應而有顯著提升，但當建案完工、有民眾開始入住後，當地的生活機能有望越來越好，未來3、5年商圈成形後，發展性仍值得期待。