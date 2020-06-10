房市／新北不怕買貴的重劃區　還在2-3字頭

年輕人「喜新」成趨勢，造就新北市近年交易熱度集中於重劃區，因需求致使行情水漲船高，房市專家認為有重大建設議題且相對親民的土城重劃區和三峽北大特區等房價為2-3字頭，目前「不怕買貴」。新北市重劃區因地段不同，價量表現也不同。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，對自住客而言，重劃區的考量重點有三，首先是重大建設，其次是周邊是否有百貨商場的開發、或公部門機關等的遷入，最後則是否能與舊區域連結，補足生活機能。由於重劃區經建商炒作一波後，對於預算的自住客選擇尤其困難。安新建經經理張凱智則認為，房價相對親民重劃區，且還有重大建設議題者，具備發展潛力。張凱智說，房價仍在3字頭區域，包括土城重劃區及頂埔重劃區，鄰近捷運站點，往來雙北交通便利性高。信義房屋土城重劃店店長陳威廷表示，土城重劃區的特色除街廓整齊外，已有土城醫院、日月光商場，且鄰近舊城區，機能日趨成熟，未來將有板南線和萬大線雙捷運站點。因行情水漲船高，土城不少建案其實已來到4字頭。不過，陳威廷強調，就2房總價於1100到1200萬元，仍是相對好入手的價格，而且土城重劃區還在發展中，房市仍處於起漲點，未來房價有補漲空間，現在購屋不怕會買貴。與土城區房價相當的蘆洲，受人口紅利所支撐。張凱智表示，高居全台人口密度第二的蘆洲區，對房屋需求量高，也是當地南港子等重劃區發展的重要因素。除此，房價2字頭最為親民且仍有未來性當北大特區莫屬，張凱智說，北大特區商圈環境成熟，且未來有捷運三鶯線及捷運萬大線之建設利多，故前景可期。