房市／台南房價漲與土地有關　安南比市區便宜10萬

安南區是近年台南土地交易量最大的一區，即使今年受新冠肺炎衝擊，但5月土地交易筆數678筆，且過去5年來，安南區的土地交易量都居全市之冠。專家分析，安南區土地價格相較市中心每坪便宜10萬以上，土地又比較大，不只建商搶插旗，亦有不少工廠因土地重劃後需要搬遷，也有購地需求。台南市地政局統計，今年5月全市土地交易比數4330筆，較去年同期4738筆，年減8%，但安南區卻逆勢成長33%；統計亦顯示，2015至2019年過去5年來，安南區的土地交易筆數都是全市最多，今年1至5月安南交易2606筆，同樣位居第一。南科就業族群的購屋剛性需求，近年穩定支撐安南房市，土地交易之所以也很熱絡，除受惠南科未來發展性，信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰分析，主要是「土地價格較低」、「面積較大」兩大因素。他指出，安南區土地面積大，且住宅區土地每坪約20萬，但相鄰的市中心區域北區，每坪至少30萬，加上安南房市交易熱絡，即使房價無法開得像北區一樣高，但對建商而言，考量土地取得成本較低、售屋利潤仍然足夠，因此仍會到安南購地。除了建商外，郭鎮彰觀察，在安南購買土地的客群還有一種類型。由於當地重劃區多，土地重劃時許多工廠必須遷移，因此不少工廠業者會選擇在新的重劃區內，或是重劃區附近購買新的土地，如九份子重劃區、溪東重劃區等，都是詢問度較高的地點；工廠業者購地需求大約都在100至200坪左右，由於是自用，價格會比建商買地投資興建貴一些，但仍大約落在20多萬出頭。