房市／信義區松山路逾40年公寓僅5字頭　吸首購族

台北市信義區松山路以美食一條街早已紅遍北市老饕，當中的施家麻油腰花甚至紅到連日本遊客來都慕名前來品嘗。除了多樣化的美食讓這邊擁有強大的飲食機能外，鄰近的捷運永春站以及後山埤站，加上未來廣慈站交通非常便捷，因公寓產品單價僅5字頭，受到首購族或小家庭青睞。松山路商圈南北向範圍介於松德路以及福德路之間，信義房屋忠孝永春店主任羅陽表示，松山路商圈最廣為人知的就是美食一條街，各式特色美食在台北都相當知名，往東的林口街晚上更有多家熱炒店，此區美食機能讓許多年輕首購族或是小家庭非常喜歡。羅陽表示，這邊除了大街上都是美食以外，一到了巷內基本上都是純住宅區，還有博愛國小學區，小家庭除了看中生活機能也注重學區。該區住宅交易多以逾40年公寓居多，單坪價格為55萬到60萬之間。而捷運紅線廣慈/奉天宮站預計於2022年通車，讓松山路除了本來的永春站以及後山埤站的藍線交通外，未來搭乘紅線到淡水也減少轉乘的時間。除此，未來信義行政中心也將從現址信義路五段移至廣慈博愛園區，勢必帶動週邊房市行情。除此美食機能外，羅陽提到，松山路生活圈擁有虎林街市場，以及豐富密集的餐飲店家，同時愛買忠孝店、全聯信義林口店、頂好超市松德店等連鎖量販店群聚，除此之外，捷運一站即達市政府站，緊鄰信義計劃區，各大百貨公司、頂級商辦林立，非常便利。學區大致以忠孝東路劃分，以南為興雅國中、博愛國小明星學區；以北則為永吉國小、永春國小、永吉國中學區，許多小家庭都看中低總價而前來此區設戶籍。