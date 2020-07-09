房市／擔憂買到陽台外推　專家教怎麼看

有些人為了增加室內可用空間，或者建商為讓房子好賣，會將陽台外牆敲掉外推，雖然空間放大，卻因破壞原本建築結構，其作法違反建築法規，不過，仍有不少人不在意。若買方不想買到陽台外推的物件，除了可問房仲業者外，可比較竣工圖或格局圖，便可知道是否有陽台外推。依照規定，由於陽台設定為逃生空間，因此將陽台外推等行為均屬違法。不過，若為防墜考量則不在其內。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若是裝設防墜措施，包括加窗，但不可封死，則非違法行為。若買方想得知是否買到陽台外推的物件，曾敬德提醒，消費者購買新成屋時，可向建商了解室內空間使用用途是否符合使用執照規範，若購買二手屋，則可詳問房仲經紀人，通常都會載明權狀坪數與增建情況，另也可向管委會索取該社區或該戶的竣工圖，甚至也可查詢有否報拆紀錄，進而比較房子實況，就能看出是否有更動格局或二次施工的部分。信義房屋新店中央店店長郭冠廷強調，當接到物件，他們都會詳細了解屋況，若有陽台外推也會載明在不動產說明書上，且格局圖也能清楚看到，同時也會跟買方詳細說明。不過，由於個人住家的陽台外推，經檢舉後，政府單位才會強制拆掉，因此，若不慎買到陽台外推的消費者也不必太過於擔憂。