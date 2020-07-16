房市／南科外環道將完工預期上揚　安南低總價透天秒殺

被稱為「台南近10年最重要交通建設」的北外環快速道路，完工後將串聯南科與市區，行政院長蘇貞昌日前赴工地視察也表示，該路段可解決南科出入壅塞問題。鄰近區域房市將可望受到帶動，安南原本周邊總價1000至1200萬首購型透天，原本就很受歡迎，未來與南科車程從15分鐘縮短至5分鐘後，買氣將更加熱絡。北外環道路是除國道8號、台84線、台86線之外，第四條東西向道路。據規劃，全長約14公里，分四期開闢，第一期由高鐵橋下至新港社大道，已於2015年完工通車，第三期工程續往西延伸，銜接新港社大道至台江大道，明年底前可完工；第二與第四期工程則會與北外環道增設國道一號交流道的計畫，一併在2025年完成，可紓解永康、大灣等交流道車潮。信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰說，北外環道第三期預計在台江大道一段、長和路新設匝道，前者將帶動州南重劃區、新宅重劃區房市，後者則帶動史博館週邊。郭鎮彰說明，安南區要到南科，原本須走台1線再接國道，以史博館週邊為例，離峰時間開車至南科約15分鐘，但上下班尖峰時段至少需半小時，且沿路還要停等紅綠燈，北外環道通車後，直接上快速道路，預估車程只需5分鐘！郭鎮彰表示，史博館週邊多透天，地坪大約都在30坪左右，其中，總價約1000至1200萬的透天，本來就很受首購族青睞，隨著交通任督二脈即將打通，成交速度加快，往往一有釋出，1、2週之內就能賣出去；不只如此，不少屋主看好日後往來南科更加便利，已開始出現惜售心態，或是將開價上調至1300、1400萬，預估通車前後，整體首購型透天的價格將有0.5至1成的漲幅。至於州南重劃區以及新宅重劃區，郭鎮彰說，因鄰近安和路商圈，生活機能比史博館一帶更佳，因此目前當地地坪23至25坪全新透天，已上看1200萬，土地價格也有明顯漲幅。