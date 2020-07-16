房市／鳳山過埤里移入人口突爆增 1字頭　竟與小資宅有關

高雄市今年4月份民政資料顯示，鳳山區是全市遷入人口數最多的行政區，區內又以「過埤里」遷入人數最多。由於過埤里內擁有重劃區，還被稱為南鳳山土地開發的起點，雖近年來建設議題比較少，但專家指出，多個主打「小資宅」的新建案交屋，應是吸引人口移入的主因。高雄市政府民政局統計，4月份全市遷入人數8384人，其中以鳳山區1146人最多，相當於每8人移入高雄，就有1人住進鳳山；鳳山各里之中，又以過埤里遷入人數最多。過埤里位於鳳山最南端，東側是大寮區、南側是小港區，最重要的交通建設除鄰近小港機場，就是台88線快速道路。過埤里內包括「過埤頂庄重劃區（11、21、24期）」，原本多是台糖所屬的甘蔗田，後來市地重劃相繼完成，被視為南鳳山土地開發的起點。信義房屋五甲店店長林思瑋指出，一般來說，因為鳳山每一區塊的發展都已頗為飽和，且機能普遍都不錯，各有吸引人口移入的優勢，除非有新建案推出，特定區塊人口才會突然增加較多；以過埤一帶為例，之所以4月人口移入多，應該就是新建案交屋所致。林思瑋說，過埤一帶最大優勢就是「便宜」，建商在當地多推「小資宅」，也就是小坪數、每坪單價約15至16萬的產品，換算成總價，2房平面車位400至450萬，3房平面車位約600萬。唯要注意的是，行經當地的貨車、卡車多，空氣品質和噪音問題比較明顯，另外就是無捷運或鐵路等大眾運輸，必須開車通勤。林思瑋也表示，若拉長時間來看，整個鳳山最吸引人口移入的區域，主要還是在文山特區，因為比較接近市中心，居住環境較佳、新推案機會多，不過也因此，目前文山特區單坪價需23至24萬，相較過埤，仍高出許多。