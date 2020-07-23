房市／企業形象躍升　信義房屋獲2019臉書最具影響力品牌

2019年信義房屋三則改編自社區服務的廣告引發討論，「紗窗篇」活潑描述長輩鄰里情感，「雨傘篇」則描述男女之間總是不期而遇的微妙情愫，「慶生篇」為現任屋主即將翻新老屋特別將當初的賣方找回，將簡單的情誼帶回到信義房屋的服務，消費者看來感同身受，這樣利用短秒數且以行動裝置為考量的影音廣告，在Facebook平台上全年的完整觀看率大幅提升，信義房屋抓住消費者依賴行動裝置的使用習慣，透過Facebook平台打造創意的個人化的體驗，成功提升消費者對品牌的喜好與印象，22日獲選為「2019 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP25之一，也是房仲業唯一獲獎的品牌。Facebook與Nielsen Taiwan共同針對台灣市場進行「行動世代最具影響力品牌指標」的研究調查，挑選100個跨產業品牌進入評選名單，以尼爾森品牌係數調查（Nielsen Brand Connect Index）的第三方結果為架構，綜合熟悉度、喜好度、信賴度、推薦度、Facebook能見度及Facebook影響程度來計算品牌連結指數，並加上Facebook內部資料含行動影音比例、觸及規模、品牌資產等資訊進行評估後，取出「2019 Facebook最具影響力品牌」25名。信義房屋在行動影音比例、觸及規模、品牌資產有相當好的表現，其中以行動影音比例來看，信義房屋從消費者對影音的閱聽習慣改變出發，將傳統的電視廣告，更改為更容易理解的短版影音，並運用不同的廣告模式來達成擴大觸及規模，而觸及規模更是品牌擴大影響力的關鍵指標之一，身為股票上市、全國直營的信義房屋，在媒體投遞的策略兼顧了廣而精確的目標定位。信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心表示：「隨著行動網路的普及，人們的消費行為不斷改變，行動影音已然是消費者接觸品牌的重要管道，信義房屋在行動影音中算是新同學，但在數位服務領域我們不斷超前業界，都要歸功於永不停止的數位轉型，尤其屢屢運用廣告系統的AI運算及素材的製作發揮，透過行動影音及廣告精準投放的方式觸及消費者，更有助於提升品牌在社群平台的影響力。」信義房屋在廣告投放前皆慎重測試，再決定廣告最佳投遞方式，統計信義房屋內部Facebook廣告投放成效顯示，影音投放造成用戶的分享及討論熱度，均較以往成長，且整年度的完整觀看率也大幅提升。