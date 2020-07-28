房市／房仲網站物件「被新台幣下架」　 專家揭真相

有網友在PTT「home-sale」版上提問，近期瀏覽各大房仲網頁發現，以前台中1年沒賣出去的物件，近期只要單價20至22萬、條件中等，似乎紛紛成交了？多數回文網友也都認為最近「房市大爆發」，明顯感受到買氣相當熱絡。究其原因，信義房屋文心昌平店店長謝明哲以北屯地區為例，過去新成屋、中古屋的價差較不明顯，都在2字頭，許多購屋族偏向「挑新的買」，但新冠肺炎疫情期間房價並未下修，尤其建商新推案的價格上漲最明顯，例如G0特區、單元12均已站上3字頭，讓新成屋和中古屋價差被拉大。也因此，不少購屋族看完新成屋後，回過頭看中古屋，發現中古屋單價仍在22萬左右，且因位在舊商圈，生活機能較重劃區更好，因此最後選擇「用新台幣下架中古屋」，使原本屋齡較舊、比較賣不出去的中古屋也賣出去了。據他觀察，北屯地區的中古屋過去流通天數平均大約在3個月左右，近期約縮短一半，約1個半月就能售出，且由於中古屋需求提高，買方追價意願也比較明顯，深怕猶豫期拉長，心儀的房子就會被其他人買走。信義房屋中科園區店店長陳建安則分析，近期房市買氣旺的原因，主要是房貸利率低、投資資金流入房地產市場，使買房需求提高。由於要買房的人變多了，原本就好賣的產品流通期更短，相對不好賣的產品，也因為市場上可比較、可選擇的產品變少，不少買方會把挑屋的標準略微降低，以免猶豫太久被別人先買走。陳建安以中科一帶為例，3房總價800至1000萬的標準產品最受喜愛，疫情之前若這類產品有5間庫存，如今大概只有1間，其他都已經被買走了。也因為買方需求高，賣方對價格就會越來越堅持，使得交易價格也略有提升，例如1000萬出頭的交易量也變多了。