房市／旺季遞延　無法出國　7月國內房市熱沖天

今年房市旺季延至5月才開跑，買氣延續5、6月人氣回籠的熱度，信義房屋統計全台門市7月前29日的交易量，分別月增4%且較去年同期增加27%，不同於以往七月就進入房市淡季，今年的7月房市交易仍維持熱絡，除了遞延的買盤持續回籠外，今年疫情導致民眾只能留在國內，也是房市交易增溫的原因之一。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2015年到2018年買賣移轉棟數都不到30萬棟，市場上累積了一股遞延買盤的能量，原本今年第一季市場就要持續復甦，但受疫情干擾又遞延到5月買盤才持續回籠，這股遞延又遞延的買盤能力壓縮到5到7月出籠，帶動市場出現一波價量反彈的走勢。尤其當前QE與低利盛行，沒有股息與租金收入的黃金金價也突破1800元，也激勵置產型的買盤出籠，信義房屋統計顯示，台北市7月的交易量年增13%且月減4%，總價3000到5000萬元的市場交易增溫，單價較高的中高端產品交易量增，帶動台北市的平均房價上揚至每坪67.3萬元。至於新北市則是交易量年增31%且月增6%，購屋總價包括700到1000萬元、1000到1500萬元與1500到2000萬元，三個成交總價帶交易量都較上月增加，新北市7月的首購與換屋交易動能都相對強勁。桃園市7月則是交易年增24%且月增8%，台中市則是年增27%且較上月持平，台南市則是年增38%且月增5%，房市交易維持熱絡，高雄市則是月增與年增幅度超過1成。曾敬德表示，今年7月交易較往常熱絡，市場低利的確吸引自用買盤回籠，不過雖然目前低利且貸款條件寬鬆，但全球疫情仍未有受控，經濟短期內也不容易回到正常軌道，建議民眾面對未來的不確定性，購屋時手上還是要留有足夠應急的資金。