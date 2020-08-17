房市／觀望1到2年買方進場　台中美術館旁低高總價均熱銷

根據該份網路問卷調查，回收1275份問卷中，有29%民眾認為未來房價將上漲，32%看跌，另39%認為持平，是7年來看漲與看跌比率差距最小的一次。調查另統計「降息過後，租買哪個划算」及「房貸利率創新低，是否增加購屋意願」，認為買較划算、會增加購屋意願的受訪者均超過一半。信義房屋企研室分析，在降息、量化寬鬆、國內疫情控制得宜之下，使看壞比例收斂至3成左右，房市重新回到復甦軌道。
張祥儀表示，過去台中國美館一帶以總價800萬至1300萬的3房含車位產品為主流，詢問度、交易量均最高，不過，近期卻有不少1500萬至2000萬以上的產品變得活躍，主要都是「老客戶」出籠。
張祥儀說，近期出手買房的「老客戶」幾乎都是看房超過1、2年，但因為一直認為「房價一定會下跌」，遲遲沒出手。不過，今年台灣在疫情期間，房價未受太大衝擊，且疫情相對國外控制得宜，吸引資金回流，加之政府又祭出低利率等政策，刺激更多游資流入房貸產市場，買氣相當熱絡，這些觀望已久的買方更怕以後越漲越兇，因此也趕緊搭上買房列車。
張祥儀表示，這類型買方主要鎖定總價1000多萬或是2000多萬，較高總價的產品，除國美館一帶，也不排斥科博館周邊的物件，且因為都有1、2年看房經驗，只要現在看到居住環境好、格局不錯，且價格與行情相差不大，甚或略低一些的物件，就會立刻出手。