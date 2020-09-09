房市／台南東區大樓拼命蓋　專家說要注意賣壓是否大

根據統計，台南市東區今年2月大樓開工66戶、4月88戶、5月176戶，也就是今年1至5月已有330戶，才5個月就超過去年全年的大樓開工戶數148戶，以及107年的30戶、106年的308戶。而東區5月開工176戶，則僅次於永康195戶，居全台南市大樓開工戶數第二多的行政區。
住商不動產企研室經理徐佳馨說明，開工量大，代表建商對當地的未來發展性、購屋基本盤有信心，因此對自住需求的買方來說，也會是不錯的地點；唯要注意的是，對置產投資的買方而言，必須觀察當地是否處於「萬案齊發」，如果賣壓大，價格的成長幅度有限。
信義房屋東門店店長許靖偉則分析，台南市土地價格基期較低，在台商回流、本身建設議題越來越多等因素助陣下，去年全市土地交易狀況相當火熱。
以平實營區為例，當地開車約5分鐘，就能上國道前往南科，且繼南紡夢時代購物中心一期後，二期預計今年第四季開幕；更長遠來看，平實營區未來將興建轉運站，除提供搭乘長途客運與公車，更重要的是將成為捷運藍線及綠線的轉運站點。由於發展性備受看好，吸引建商獵地插旗，國泰建設以每坪約65萬標下土地後，去年又有來自台中的開發公司，以破紀錄的每坪98萬價格得標土地。
許靖偉指出，延續這波土地交易熱絡的氣勢，可能是今年東區大樓開工戶數較往年還多的主要原因。只不過，年初受到新冠肺炎疫情衝擊，開工時程或許有些遞延，所以5月份的戶數才會特別多。