房市／社區房型多會不保值嗎？專家說不見得

網友PO文表示，自己最近在看房，好奇假如一個社區有1到4房，他認為屬於「不均質」的社區，相較於其他只有3房和4房「均質」的社區來說，兩者的差別會不會影響房價的保值性？抑或這是不需特別考慮的事情？
有網友回覆說，自住就有差，自己住在全４房社區，質感和鄰居素質好很多；但也有人說，老公寓整棟甚至整條街都是一樣的格局，但居住品質未必一致，因此重點應是在管理，而不是幾房；另也有人建議，與其看格局和房型，不如走一遍社區的停車場、梯間，看看公共空間的維護管理狀況，較能判斷該社區品質，進而推斷其保值性。
對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，若一個社區有1到4房各種格局，可能部分樓層單層戶數會比較多，同時也較有可能出租出去，使出入人流比較複雜；不過，未必因此房價就不保值，因為房價保值與否，與社區坐落地點有更密切關係，例如大部分捷運共構宅各式格局都有，一層也都很多戶，租客也不少，但因為位於捷運站正上方，交通便利，房價仍很保值。
曾敬德說，該名網友認為「均質」的社區，其最大優點應是住戶穩定，因為３、４房的住戶多半都是家庭，且買房比率大於租房，相較之下不容易頻繁搬家。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡則表示，如果一個社區之中有套房房型，的確會因租客多，出入比較複雜，物業管理公司對於人流管理上須格外小心。不過，現在很多社區大樓是因格局規劃的緣故，２個較大房型之間卡了１間套房，整個社區來說套房的數量並不會很多；又如部分社區會將１房、２房的小坪數隔局規劃在低樓層或是其中一棟，達到分流效果，如此一來也可避免出入複雜的疑慮。