房市／淡水這路段1公里近10間診所　二手屋僅1字頭

台北市的中山北路是重要幹道，高級飯店與商店林立，新北市淡水也有一條中山北路，銜接舊市區和新市鎮，各式店家也相當密集，最特別的是，約1公里長的中山北路一段，就有高達13家診所和藥局，堪稱是「診所一條街」。



