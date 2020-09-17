房市／淡水這路段1公里近10間診所　二手屋僅1字頭

台北市的中山北路是重要幹道，高級飯店與商店林立，新北市淡水也有一條中山北路，銜接舊市區和新市鎮，各式店家也相當密集，最特別的是，約1公里長的中山北路一段，就有高達13家診所和藥局，堪稱是「診所一條街」。
信義房屋淡水新春店專員古智友表示，淡水中山北路一段，該路段東側是淡江大學生活圈，西側是真理大學生活圈，往北則會到淡海新市鎮，因此若說是淡水的「中心點」也不為過。由於地理位置居中，相鄰的生活圈居住人口都很密集，才使中山北路一段無論銀行、餐飲店、診所及藥局都相當多，不只是診所一條街，過去新市鎮還未發展成熟時，也是許多銀行分行的聚集地，直到新市鎮有新大樓完工，部分分行才搬家。
根據衛福部查詢系統，登記地址在淡水中山北路一段的醫療院所有7家，從中醫到西醫的牙科、骨科、眼科、內科、耳鼻喉科都有，建保特約藥局也多達6家。
古智友表示，淡水地區買方以自住、首購需求為主，近期房市景氣熱，呈「價穩量增」的狀況。中山北路一段機能佳，距離舊市區也近，若是特別著重生活機能的買方，就會對該區域一帶格外青睞，而若是喜歡重劃區居住氛圍的買方，則會往新市鎮方向看屋，可說是各有所好。
古智友也表示，中山北路一段周邊以公寓為主，視樓層和屋況，單價介於13至16萬間，亦有一些屋齡20年左右中古大樓，視面向和屋況，單價介於17至20萬間。此外，新春街與中山北路距離近，當地屋齡雖也是新舊夾雜，但是較新的大樓比中山北路一段稍多；新春街屋齡25年左右中古大樓，因產品坪數、屋況等條件不同，單價從18到24萬均有，若是屋齡10年內，單價則都穩站2字頭。