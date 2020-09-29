房市／沒景觀的高樓層貴什麼？蚊子飛不上去也是優點

一名網友在PTT「home-sale」版提問，若是沒有景觀、僅能看到同棟社區大樓的高樓層戶，每坪價格還是比中低樓層高，究竟「沒有景觀的高樓層價值在哪？」該議題引發熱烈討論，多數網友仍認為高樓層採光、通風都比較好，噪音也比較小；房市專家也直言，無論高樓層有沒有廣闊的視野，通常價格仍比中低樓層高，主要的確是因採光、通風以及隱蔽性等關鍵。
網友表示，自己去看了一處社區的房子，該社區有4棟、樓高28樓，且幾乎沒有中庭，即便看了21樓高樓層的房型，仍是與別棟住戶對望，僅站在陽台上時，可以從建物之間的縫隙眺望遠方，「很像身在太魯閣（峽谷）」。因此他不解，高樓層每坪比中低樓層還要高，感覺不出價差的價值在哪？
不過，不少回覆的網友都表示，高樓層的優點是相對的，包括聽到的地面噪音小於低樓層、若外面有攤販不易聞到油煙味、蚊子或蟑螂飛不上來，又或是「棟距小，高樓層的採光與通風好更多」，也讓室內較能維持乾燥；但也有人認為，若沒景觀的確失去高樓層的價值，更何況搭電梯時間還要比較久。
對此，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，即使是沒有景觀的高樓，通常建商訂價仍會訂得比中低樓層高，主要是採光、通風以及隱蔽性的問題。一般來說，若連高樓層的視野都被鄰棟遮蔽，中低樓層的通風和採光會更差，此外，較高樓層往下看，很容易看到較低樓層的室內，因此若在高樓層，隱蔽性也會比較好。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲也表示，如果社區棟距近，且呈現口字型、ㄇ字型，中庭內的聲音對中低樓層影響比較大，此外，較高樓層的通風和採光相對來說還是比較好。因此，雖然是沒有景觀的高樓層，價格普遍仍會比中低樓層高。