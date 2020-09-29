房市／沒景觀的高樓層貴什麼？蚊子飛不上去也是優點

一名網友在PTT「home-sale」版提問，若是沒有景觀、僅能看到同棟社區大樓的高樓層戶，每坪價格還是比中低樓層高，究竟「沒有景觀的高樓層價值在哪？」該議題引發熱烈討論，多數網友仍認為高樓層採光、通風都比較好，噪音也比較小；房市專家也直言，無論高樓層有沒有廣闊的視野，通常價格仍比中低樓層高，主要的確是因採光、通風以及隱蔽性等關鍵。