房市／內湖最親民商圈　吸南港汐止就業人口移居

台北市內湖區最東側的東湖商圈生活機能完整交通便利，且東湖捷運站更是內湖區捷運沿線當中房價最親民的一站，東湖商圈因發展時間較早，區內多以30年以上公寓為主，不過今年陸續有新成屋將於年底交屋且價格介於52~60萬之間，讓本來交易量就相當穩健的東湖商圈房市更加熱絡。
根據信義房屋實價登錄統計顯示，近三年東湖商圈交易量每年都維持在250件以上，且多以屋齡逾30年中古屋物件居多。信義房屋東湖店陳昱豪表示，位在康樂街上新社區將於今年底交屋，因為是地主自辦都更，價格介於52~57萬之間，而東湖商圈中新案非常稀有，單價只比週邊公寓高一點，吸引非常多的在內湖地換屋族，也帶動中古市場的價量皆有所提升。
內湖區東湖生活圈範圍主要在捷運東湖站和康寧路三段以東，擁有東湖傳統市場且東湖路上店家林立，包含家樂福、全聯等賣場以及麥當勞、肯德基各連鎖店，哈拉影城以及誠品書局也在商圈中，採買、餐飲以及娛樂都很便利。
交通機能也十分便捷，除捷運東湖站，還可串聯國道1號、3號，與南港經貿園區的捷運南港軟體園區站僅一站之隔，開車最快五分鐘就能到大湖科學園區，經國道通往汐止東方科學園區便利性也高，也因此吸引很多南港汐止就業人口前來東湖購屋。
東湖的主力產品則為兩類，一是35年左右的中古公寓，單價介於40~45萬之間，是當地首購族首選；另一類則是中古電梯大樓，單價落在50~60萬之間。
陳昱豪補充，東湖商圈中有明湖、東湖、南湖以及麗湖國小，都是北是有名的優質學校，近年也吸引非常多南港汐止小家庭為了學區進入東湖置產。