房市／內湖最親民商圈　吸南港汐止就業人口移居

台北市內湖區最東側的東湖商圈生活機能完整交通便利，且東湖捷運站更是內湖區捷運沿線當中房價最親民的一站，東湖商圈因發展時間較早，區內多以30年以上公寓為主，不過今年陸續有新成屋將於年底交屋且價格介於52~60萬之間，讓本來交易量就相當穩健的東湖商圈房市更加熱絡。