影／當咖啡遇上香菜　台味撞上義式風情令人驚艷

香菜應該是台菜、也是彰化北斗的農特產，北斗咖啡業者莊浚勝的咖啡店研究推出「香菜拿鐵」、「香菜歐蕾」，台味撞上義式風情，十足挑戰味蕾，咖啡結合香菜的新奇巧思，連彰化縣長王惠美也都愛不釋手。



北斗鎮是國內最大的香菜生產區，佔全國八成以上產量，當地青農顏明源、顏佑任兄弟為推廣香菜，研發台式抹茶香菜粉、香菜麵，打破香菜只能是配角的迷思，這對兄弟把香菜深入飲品，找來同樣愛好發創新品的偑巷咖啡老闆莊浚勝合作，將香菜磨成粉，調至比例後加入咖啡，擠上綿密奶蓋，乍看跟抹茶拿鐵無異，一推出立刻有民眾點購，表示有「淡淡香草味」，但也有人聞「香菜」色變，不敢嘗試。



▲咖啡業者莊浚勝的咖啡店研究推出「香菜拿鐵」、「香菜歐蕾」。（圖／記者陳雅芳攝） 莊浚勝表示，北斗知名小吃肉圓因為加上香菜更爽口，因此讓他有了研發香菜咖啡的動機，日前顏姓兄弟把香菜粉加入牛奶試賣，引起不少人熱議，可是口感仍夾雜香菜苦味，為此他加以改良，加入海鹽平衡，再調配不同比例的咖啡、牛奶做「香菜拿鐵」、「香菜歐蕾」，他將圖片貼文臉書，沒想到吸引藝人們來嘗鮮。





莊浚勝是在彰化出生長大的孩子，原本在南投水里工作，因為希望孩子能瞭解彰化，且回鄉看顧父母，所以決定回北斗開咖啡店，抹成粉的香菜粉看起來很像抹茶粉，香菜可說是台式抹茶，莊浚勝將「香菜先生」在地產的香菜粉加進咖啡，變成「香菜拿鐵」、「香菜歐蕾」。



▲彰化縣長王惠美體驗調製香菜歐蕾。（圖／記者陳雅芳攝） 北斗咖啡業者莊浚勝說，香菜先生做的香菜粉一般用於食物調味用量較少，想說如果做成飲品，可以增加香菜的銷量，誤打誤撞、做成牛奶飲品如香菜拿鐵、香菜歐蕾等，並且加入海鹽提升飲品的風味與口感，每天現點現做，歡迎大家來北斗品嘗美食小吃以及香菜歐蕾。



▲女遊客表示「很特別」，不特別講不會知道是香菜，口感有股香甜類似香草。（圖／記者陳雅芳攝）

莊浚勝說，原本只是創業開咖啡店，某次看到北斗在地青農利用香菜研發香菜粉，讓他有了研發香菜咖啡的動機，因此與北斗在地青農合作，將咖啡與素有台式抹茶粉的香菜粉結合，並透過海鹽平衡加以改良，調配出令人驚豔的「香菜拿鐵」、「香菜歐蕾」。



