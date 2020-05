全球單日確診破紀錄！WHO憂「1件事」　醫嘆：只出一張嘴

▲醫師蔡依橙感嘆現在的 WHO 只有出一張嘴的功能。(圖/翻攝臉書)

新冠肺炎疫情在全世界各地依然嚴峻, 世界衛生組織 20 日指出,過去24小時全球確診人數新增10萬6千人,創下單日最高紀錄,而他們也對於貧窮國家的疫情感到憂心。對此,醫師蔡依橙也感嘆,「人家成立 WHO 是要來預防跟協調,現在的 WHO 好像只有出一張嘴的功能」。WHO再總部日內瓦時間 20 日時間指出,過去24小時內,全球新增10萬6000人感染新冠肺炎,創下單日最高紀錄。然而在富裕國家逐步解除防疫封鎖令之際, WHO 秘書長譚德塞則中低收入國家病例增加的情況感到憂心。針對此事,醫師蔡依橙也在臉書表達看法,「我想,特別出來強調(單日確診創新高),也許是要協助世界淡忘中國當時的疫情。中國蓋牌不可信之後,拿個可信的,在印象上超越中國」。蔡依橙也感嘆,「人家成立 WHO 是要來預防跟協調,現在的 WHO 好像只有出一張嘴的功能。還評論疫情呢」並提醒,「目前歐美陸續開始解封,但中國解封後馬上又開始爆感染,目前世界疫情還在增溫中,還沒到走下坡的時候」。(編輯:潘毅)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。