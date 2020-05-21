全球單日確診破紀錄！WHO憂「1件事」　醫嘆：只出一張嘴

新冠肺炎疫情在全世界各地依然嚴峻， 世界衛生組織 20 日指出，過去24小時全球確診人數新增10萬6千人，創下單日最高紀錄，而他們也對於貧窮國家的疫情感到憂心。對此，醫師蔡依橙也感嘆，「人家成立 WHO 是要來預防跟協調，現在的 WHO 好像只有出一張嘴的功能」。
WHO再總部日內瓦時間 20 日時間指出，過去24小時內，全球新增10萬6000人感染新冠肺炎，創下單日最高紀錄。然而在富裕國家逐步解除防疫封鎖令之際， WHO 秘書長譚德塞則中低收入國家病例增加的情況感到憂心。
針對此事，醫師蔡依橙也在臉書表達看法，「我想，特別出來強調（單日確診創新高），也許是要協助世界淡忘中國當時的疫情。中國蓋牌不可信之後，拿個可信的，在印象上超越中國」。
蔡依橙也感嘆，「人家成立 WHO 是要來預防跟協調，現在的 WHO 好像只有出一張嘴的功能。還評論疫情呢」並提醒，「目前歐美陸續開始解封，但中國解封後馬上又開始爆感染，目前世界疫情還在增溫中，還沒到走下坡的時候」。（編輯：潘毅）
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