哺餵母乳時　妳給寶寶的營養足夠嗎？

▲碧潭診所院長陳俊豪指出，因母乳中含有核苷酸及涎酸，可增加寶寶體內免疫細胞及增強體內保護力，而羊奶中涎酸含量較牛奶高，加上天然核苷酸含量是牛奶的3倍。（圖／公關圖）

現代人孩子生得少，生育率相對不如以往來的高，正因如此，如今爸媽都希望可以集中資源，把最好的賦予孩子，打從寶寶還在母親肚子裡時，便透過胎盤和臍帶得到母親提供的養分，直到了剪斷臍帶，母乳哺餵更是親子間難以取代的緊密羈絆。不過，很多人都認為「準備懷孕期間」跟「孕期」才需要密集補充母體營養，但醫師指出，其實媽咪生產完，開始哺餵母乳，她們的身體更得細心呵護。面對懷孕，許多人的觀念都是在「準備懷孕期間」跟「孕期」下重本，給母體補充滿滿的營養，有足夠的體力迎接家中新成員的降臨，不過經研究顯示，開始哺餵母乳時，母體也需要補充適度的營養，若營養補充不足，媽媽的身體健康恐亮紅燈，進而可能影響到最重要的寶貝，碧潭診所院長陳俊豪便指出，媽媽產後，家人更該特別注意是否攝取足夠的營養。不過新手媽媽們，該注意哪些重點，才能讓母乳哺餵這條路，走得甜美長久呢？醫師提出幾項媽咪「可攝取」與「避免攝取」元素，讓辛苦哺乳的媽咪們秒懂不踩雷。「可攝取的元素」鈣：哺乳時媽媽每天需要攝取 1200~1500 毫克的鈣，如果鈣攝取不足，會造成骨質流失的機率提升很多喔。鐵：鐵的攝取量需要每天 45 毫克，當然這麼高的鐵量很難從食物中攝取足夠，媽咪可以利用一些營養補給品來攝取。維生素：母乳中含有豐富的維生素，所以哺乳期間除了維生素K之外，其他維生素都是需要增加的，包括 A、D、E、B1、B2、菸鹼酸、B6、葉酸、B12、C，從食物中或是營養補給品中攝取。「避免攝取的食物」咖啡與茶：咖啡因、會藉由母乳傳送給嬰兒。韭菜、或含麥芽等會「退乳」的食品。含脂肪多的食物，如：肥肉、油炸食物等。鹹的或燻製的食物，如：醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿、豆腐乳等。只提供熱量而無營養價值的食物：糖果、巧克力、甜點、可樂、汽水等。刺激性的調味品，如：辣椒、胡椒、咖哩等。煙和酒。除了以上媽咪維持健康的要素之外，醫師也指出，若母乳量不足的時候，該怎麼選擇適合寶寶的配方奶呢？首先是要從寶寶的本質考慮，像是寶寶是否有過敏反應？過敏源是什麼?或是寶寶平常是否有其他的腸胃問題、哭鬧腸絞痛、脹氣，或是其它需要更換配方奶的問題。衛生福利部為了推行哺乳政策，明訂1歲以下奶粉不能宣傳廣告，而配方奶的挑選，可以從這些條件著手銜接。奶粉的乳源產地需要是安全及國家檢驗合格。適合寶寶營養成分挑選。依據寶寶身體狀況挑選牛奶、羊奶或是水解配方。另外，醫師指出，配方羊奶粉與牛奶粉，同樣能提供嬰幼兒合適的營養，卻也存在差異性。其中，羊奶含有較多的β酪蛋白，蛋白質凝乳比牛奶更細緻且均勻，因此羊奶比牛奶更好讓寶寶消化、易吸收，寶寶喝羊奶較不易溢吐奶或肚子不適應；羊奶脂肪中含有較高比例的中鏈脂肪酸，能快速提供寶寶熱量補給；羊奶的牛磺酸及麩胺酸，較牛奶高出3倍，而牛磺酸有助維持大腦、視網膜的生長發育，而麩胺酸有助維護腦部正常的生理運作。醫師提到，一般喝母乳的寶寶抵抗力好，乃因母乳中含有核苷酸及涎酸，可增加體內免疫細胞及增強體內保護力，調節免疫機能。而羊奶中涎酸含量較牛奶高，加上天然核苷酸含量是牛奶的3倍，可提升寶寶保護力，維持消化機能，降低鬧肚子的機率，有助寶寶健康成長。不少爸媽擔心寶寶從小就開始過敏，醫師指出像是牛奶蛋白主要會引起過敏的成分是αs1酪蛋白以及β乳球蛋白；羊奶中含較少的αs1酪蛋白，且羊乳的β乳球蛋白易被消化，被分解成小分子，若喝牛奶易敏感的寶寶或許可以嘗試羊奶。配方奶粉主要的功能在於提供給寶寶營養，市售許多大品牌都有自己獨特的添加或是製成方式，除了提供營養還有一些附加的功能，爸爸媽媽可依照寶寶身體的狀況，在母乳不足，或是寶寶經由醫師評估後不適合使用母乳的狀況下，以提供給寶寶最適合的配方奶。