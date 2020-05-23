怕疫情影響生活與就學　教育部擬補助大學生紓困金

有媒體報導教育部擬提供紓困金給受疫情影響的大學生，將針對學生本人因疫情而非自願離職失業，或者學生家人因減班放無薪假而發生影響生計的情況。為此，教育部指出，已召開兩場說明會向校方徵詢意見，但目前仍在彙整資訊進行調整，等計畫確定後會再對外發布。
之前教育為因應新冠肺炎提出的紓困多在於學雜費、宿舍租金或校內店面租金減免，以及用於校園防疫。其實也有不少人認為，學生打工遇到非自願離職也算是「受災戶」，但要提出證明申請紓困其實有困難，再加上學生家長若也遇到無薪假，學生生活與上課可能受到影響。
為此，教育部指出，確實有針對學生在外打工非自願離職，或其家人受疫情影響而失業減班，來研擬學生的相關紓困計畫。目前已經開了兩場說明會來徵詢學校意見，目前仍在彙整資料進行調整，未來計畫確定後，就會正式對外發布並施行。
據了解，這項紓困內容學生可申請一個月3000元，最多3個月9000元，而若是學生家人因疫情造成生計困難，可申請一個月6000元，最多3個月18000元，但需學校認證，且學生也得搭配額外的學習課程。預計相關詳細的實施內容近期將會正式公告。
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