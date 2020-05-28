沒讀蘇軾靈魂會乾涸？作家曝「4原因」打臉：騙外行人的

108 課綱調整文言文與白話文比例，部份出版社為了新學年度的課本選書，必須割捨收錄長達 30 年的蘇東坡經典〈記承天夜遊〉，掀起教育界不少討論。根據媒體報導，不只教科書出版社主編有怨言，甚至有國中師擔心學生沒讀到蘇軾「靈魂會乾涸」，對此作家朱宥勳就在臉書表示，這種說法只是話術「

就是來騙外行人的

」。

根據《聯合報》報導，南一出版社國中國文教材主編、高師大國文系教授王松木和翰林出版社國中國文教材主編宋裕都指出由於蘇軾太重要，過往蘇軾的文章，經過考量大多收錄〈記承天夜遊〉此篇，而作家朱宥勳則表示該篇文章「資訊量少到不行、內容無足可觀，文學技巧也很簡單」，它猜測最一開始選的原因只是「捨棄名作，保留名家」，讓老師可以翻譯完就了事。

▲朱宥勳評論新課綱刪除蘇軾文章一事。（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

而針對捨棄〈記承天夜遊〉會導致靈魂乾涸的說法，朱宥勳更直言，這是最好笑的話術「就是來騙外行人的」，他提到就算文言文比例下修也可以透過拿掉別篇，一樣能把蘇東坡的文章放在課綱內，而捨棄這篇的動作他則表示「這不就是代表，你也覺得在國中國文階段，最廢的古文就這篇嗎」。

對此就有不少網友留言回覆「我覺得赤壁賦還比較有意義，但我不認為國中生的參透能力有這麼高」、「沒有東坡肉，靈魂才會乾涸」、「這篇有種原來古人也會半夜睡不著在 FB 發廢文的療癒感」、「這些篇幅短的古文國文老師都會要求學生背誦，還要考默寫」、「每次都當自己是在解籤詩」、「換別篇也可以吧」。（編輯：楊智傑）