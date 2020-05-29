擅刪Minecraft存檔！兒崩潰絕食　網「神分析」：很嚴重

▲當他看到兒子如今的反應，也讓他反省，「自己是不是個混蛋？」（示意圖／擷取自遊戲）

▲美國網友發文原文。（圖／翻攝自Reddit）

親子教育相當重要，若未適當拿捏尺度，可能造成親子間無法弭平的裂痕。美國一名父親為了處罰長期賴床的 9 歲兒子，竟將孩子花了整整 1 年創造的「 Minecraft 」（當個創世神）存檔刪除，兒子得知後情緒直接崩潰，甚至拒絕進食，讓父親反省自己是不是太過分。一位父親在全美最大論壇 Reddit 的「 Am I the Asshole 」（我是混蛋嗎）討論區表示，自從學校採取遠距離教學以來，兒子便開始會賴床。他認為，準時起床是兒子必須要學會的事情，因此從來不會主動叫兒子起床，直到有一天他警告兒子，若繼續賴床，「會有非常嚴重的後果」，剛開始兒子還能聽進他的警告按時早起，但持續一個禮拜後又開始賴床。這位父親在警告無效後，便擅自將兒子的 Minecraft 遊戲刪除了，並宣布接下來 1 個月都禁止兒子玩電腦遊戲。不料，兒子情緒直接崩潰，並告訴父親自己在遊戲中花了整整一年創造這個世界，他真的很難過，「因為他再也看不到自己創造的世界了」。這位父親說，兒子現在整天都在哭，並且拒絕進食。這位父親透露，兒子曾在 Minecraft 中建造了一座令人印象深刻的城堡，「當時兒子還自豪地向我展示了這座城堡」，而當他看到兒子如今的反應，也讓他反省，「自己是不是個混蛋？」這篇文章隨即引起各國網友討論，有網友表示「這種行為跟在小孩面前把它畫了一年的作品燒掉一樣，感情與信任要建立很難，這位父母直接摧毀掉9年感情」、「在美國是我就拿槍打死爸了」、「一年對一個九歲小孩來說有多長 這些心力全被否決了」、「是在教小孩不如意就破壞東西嗎？」。也有網友分析，在 Minecraft 建造一個世界，是一磚一瓦把心中的夢想堆疊出來，「那個成就感，尤其對小孩來說可能是他們剛開始的這輩子，經歷過最重要的事，被破壞掉的話不是被打一頓或罵一頓有辦法比的」，他認為，刪掉麥塊存檔「對小朋友來說，這跟我們的工作用磁碟爆掉差不多嚴重了吧」。（編輯：陳煜）