賭王剛過世媳婦穿紅衣　喪事禁忌真忌紅？

賭王何鴻燊以98歲高齡逝世，他龐大的家族也成為討論的焦點。他的家人們在醫院外宣讀訃聞，卻被眼尖的網友發現，四房最小的兒子何猷君與妻子奚夢瑤似乎穿著不適當，因為兩人的衣著上出現了紅色，被認為是不得體。在大多數人的既有觀念中，在家中有人往生後，通常都是以黑色衣著為主，因為黑色代表哀痛之意，也象徵沉重的心情。雖然沒有明文規定，但是在喪禮上是可以使用紅色的，只不過有許多限制，因為在大多數的情況下，都以黑色系為主。首先可以出現紅色的地方，是喪禮上的布置，若往生者年紀超過九十歲且五代同堂，而且子孫沒有任何一人比往生者更早離開，才可以在燈籠或其他地方以紅色點綴，代表這是喜喪，往生者是福壽全歸。但因為沒有明文規定，有時候八十歲的老人家往生也以出現紅色點綴靈堂。但紅色出現在靈堂還是較為少見的，大多數喪家會選擇粉紅色。第二種情況則是家屬中有已經懷孕的孕婦，為了避免沖煞到腹中胎兒，才會將一塊紅布或一條紅絲線綁在腰部，以保胎兒平安。第三種情況更為特殊，是這個家族中有著還沒過門的準媳婦。所謂的準媳婦，就是已經下聘完，雙方家庭已決定了結婚日期，但男方家中長輩卻在婚禮前逝世，在告別式上，這位準媳婦就要身穿紅衣但披麻帶孝，象徵送這位長輩最後一程，但這位準媳婦不必行跪禮，答禮時也不必跟著回禮，只需在一旁坐著。以上三種是喪禮中會出現紅色的情況，再回過頭來何猷君與奚夢瑤的情況，一位是戴了有紅色的帽子，另一位是穿了磚紅色的衣服。雖然就某些角度來說，喪事相關場合出現紅色或許不適當，但何猷君帽子上的紅色其實很小，奚夢瑤的衣服也非紅色而是偏向橘色，而且何鴻燊的家族成員龐大，若真有不妥，家族成員該會在集體出面宣告訃聞前就阻止，簡而言之，若何家沒有意見，讀者也大可不必多作解讀。喪禮固然令人哀傷，但很多事情並沒有明文規定，每個家族也都有不同的規矩，若將自己的規矩硬套入其他家族，並以此鑽牛角尖，其實也是對亡者與家屬的不尊重，喪禮最重要的是讓往生者平安離開，而非挑起紛爭。（編輯：黃彥昇）