高鐵端午連假不賣自由座？苦苓逆時中5點批評：莊孝維

▲苦苓發文全文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心提倡防疫新生活，各項管制措施逐步解禁。但在開放與管制的之間尺度怎麼拿捏，也引發不少爭議。最近的例子是高鐵端午連假期間，到底能不能賣自由座？高鐵的態度數變，最新傳出仍然不會開放自由座。對此，資深作家苦苓質疑不開放沒道理，點名陳時中「不要莊孝維」。苦苓今（30）日以「把話說清楚」為題發文，更點名陳時中說，「阿中部長不要莊孝維」。苦苓隨後列出 5 點質疑：1.端午連假不開放高鐵自由座，那昨天週五下午開始，班班自由座都擠滿了人，請問這樣的「危險性」和端午連假時有什麼不同呢？2.既然有戴口罩，就不需要維持社交距離，那麼在高鐵上站著或坐著有什麼差別？關鍵應該在全車乘客的總量管制吧！是不是畫錯重點了？3.端午連假時買不到高鐵有位票的人，只好去搭台鐵，也可能買不到座位或只能搭區間車，到時候也都只好站著擠在一起...這樣子有比較 OK 嗎？4.在雙鐵上維持社交距離就可以吃東西，那是不是要剛好隔壁沒有人坐？如果吃了一半正好隔壁有人坐下來，是不是就不可以再吃了？誰來管？5.只要吃東西就可以不戴口罩，那就可能有人一直吃東西（或吃的很慢）、也就一直不用戴口罩，那始終乖乖戴著口罩的人豈不是「憨頭」？網友也紛紛在底下留言回覆說，「部長難為啊！順了公意，逆了婆意」、「決策要接地氣，高鐵還在減班也是問題」、「規定歸規定，會願意遵守的再怎麼艱難都會遵守，不會遵守再怎麼勸還是我行我素」。（編輯：倪浩軒）