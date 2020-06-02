影／你家中排行老幾？個性精闢分析　網友笑瘋：超準！

家中排行會影響一個人的個性？網紅「劉芒」蒐集身邊親朋好友的親身觀察心得，歸納出家中排行與個性特質的關聯，她也強調個性與排行並非絕對，純屬好玩，大家切勿走心，參考就好喔！影片中提到老大多有責任感強的個性，因為必須一肩扛起照顧妹妹弟弟們的事務，但也因此缺點是「幽默感不足」，對於每件事情都看得太認真，也因為常扮演領導者的角色，不太容易聽進別人的建議。
老二則是個性爽快、重感情的特質，老大被寄予爸媽最大的希望，老么得到爸媽最多的疼愛，因此在家中的父母緣相較薄弱，所以會盡可能想辦法往外發展人際關係：「只要別人很看重他，他也會投以相當熱烈的回應給人家」。因為要吸引父母關心，所以常會做出許多別出心裁、易讓人有「綜藝摔」的事情出現。有趣的是，在老二身上可以觀察到特別的「反差效應」。
若家中的老大與老么是偏向樂觀、外向的個性，而老二個性則會與其相反。換句話說，老大、老么若是偏向內向的性格，老二通常都會是非常孩子王、活潑、人氣王的特質存在，其缺點就是快人快語、衝動火爆，因為相對老大老么，較缺少父母的關愛，所以叛逆、不受控的性格就會產生，也易有敏感、玻璃心的特質存在。
一樣夾在老大老么之間，老三（這裡不是指老么）則是相對個性圓滑許多，其優點是非常會做人、很會察言觀色、個性討喜、心很軟等。劉芒根據觀察統整，她也發現老三是家中，最不容易受到重視的人。家中承載大家希望的老大、叛逆不受控的老二、備受寵愛的老么。老三也不像老二一樣，不會用行動來吸引大家注意，而是默默接受被忽視的事實；因為這樣的個性，也學會如何在一件事件當中「全身而退」，養成非常貼心、心思細膩的個性。缺點就是個性有點偽善，因為不想惹事生非，同時也有點「欺善怕惡」，是排行之中報復心最強的族群。
集寵愛於一身的老么，擁有很會製造驚喜、帶給周遭人歡樂的特質，很懂得如何展現「老么本色」，其缺點就是比較沒有責任感、不愛認錯。與老么相似，但集「萬千寵愛」於一身的獨子，個性特質則較為不同，非常了解如何去寵愛別人，行動力、企圖心也非常強，獨子的缺點則是易沒有安全感、忌妒心強等。「老來子」因為父母已經從阿公、阿嬤的心思去撫養他，只盼望他健康長大，所以老來子的優點是很會當小寶貝、擅於撒嬌，對於危機處理則有自己的應處之道；其缺點就是相對沒有企圖心、沒有證明自己的動力。
影片釋出後受到許多網友迴響，紛紛表示分析超級準：「不能同意更多~~」、「本人家中排行老二...這也太準了，看完被插了好多箭」、「好符合我家的狀況」、「我的天呀！老二真的非常準！」、「笑瘋太準xDD」（影音編輯：謝美伶）
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