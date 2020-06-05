避免近視雷射術後乾澀　微創新技術找到解決方法

▲「SMILE全飛秒近視雷射」同時獲得美國FDA、歐盟CE、台灣衛福部3大國際認證，能夠矯正1000度近視及500度散光。（圖／新竹遠見眼科診所提供）

台灣有近視王國之稱，據衛福部研究調查，台灣近視人口比例約佔總人口9成以上！新竹遠見眼科院長張聰麒醫師表示，看診過程遇到不少飽受近視困擾的民眾上門求診，希望能借助近視雷射手術擺脫隱眼乾澀困擾和戴眼鏡的不便。張聰麒醫師指出，近視雷射手術已發展了20餘年，目前新一代的「SMILE全飛秒近視雷射」在國外也約有10年左右的成熟技術，最大特色在於微創傷口，只有2至4mm的筆尖大小，比傳統角膜瓣手術傷口減小了80%，因為保留較多的角膜完整性，相較傳統近視雷射手術，更能穩定患者術後視力度數，過程中無疼痛感，單眼實際雷射療程僅約23秒，因此獲得許多做過此療程患者的好評，許多消費者術後2周就開始慢跑、健身，相當方便。張聰麒醫師進一步說明，「SMILE全飛秒近視雷射」的原理是根據病患度數，在角膜表面下方客製化掃描出1個類似隱形眼鏡般的薄透鏡，再由筆尖般的微創傷口取出，改變角膜基質層弧度來矯正近視或散光。同時也因為傷口極小，對於角膜神經破壞少，較不影響淚液分泌，大幅減低患者在意的術後乾澀感，如果有也是輕微影響復原也較快，成為近視族擺脫近視的熱門新選擇。不過，張聰麒醫師也提醒，並非所有人都適合做近視雷射手術，像是本身患有白內障、青光眼、角膜炎、圓錐角膜、嚴重乾眼症以及一些全身疾病等，一般不建議做近視手術治療，但還是建議經由術前完整評估。最後，張聰麒醫師特別強調術後照護的重要性，術後3天內先避免雙眼碰水、減少3C產品的接觸，術後1個月內每周回診1次，同時也建議可維持每半年例行性回診檢查，讓專業醫師追蹤眼睛狀況，即使完成了近視雷射手術，但隱藏在雙眼的老化病變風險仍然存在，還是不可以輕忽。

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來源：如何避免近視雷射術後乾澀？ 微創新技術找到方法

