交通部送暑假大禮　19歲以下免費玩22家遊樂園

國內疫情日漸緩和，也即將在6月7日屆滿4個潛伏期，交通部觀光局將於下週宣布安心國旅補助方案，部長林佳龍親自拍板定案，推出「致青春」措施，19歲以下學子，在今年暑假可無限次玩22家遊樂園，且均免收入園費。國內已連續54天無本土案例，再過2天將滿4個潛伏期，生活防疫措施也將逐步解封，交通部觀光局近日密集會商補助內容，據透露，交通部長林佳龍親自拍板，今年定調「致青春」，將過往年齡上限從12歲提高到19歲，也就是高中以下（含今年應屆畢業生）學子，今年七、八月到全國22家遊樂園，可以免費入園且無次數限制。根據觀光局規劃的安心國旅草案，自由行旅客遊樂園優惠適用業者全國共22家，包括麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等。據了解，交通部官員透露，林佳龍在開會研商國旅方案時表示，今年上半年，許多中學生的校外教學、班遊受影響，還有今年初考完學測卻無法出門旅行的高三學生，那些旅程是青春學子很重要、很美好的經歷和回憶，如果能夠在疫情趨緩後，用鼓勵的方式「彌補一下孩子們的青春」，他會全力支持觀光局的規劃。觀光局則回應，過去遊樂園優惠的年齡多訂在12歲以下，因為可帶動家長伴遊時的門票收益和消費；這次若依部長指示提高到納入國、高中生，受惠人數增加，雖然家長不見得需要陪同，但反而增加家長跟叛逆期的孩子在暑假共同出遊的誘因，甚至有增進親子關係的意外收穫。補助方案預計在7月1日正式上路，就算是應屆畢業生也不用擔心，在2001年7月1日（含）以後、未滿19歲的學子皆享優惠，避免學生證已繳回的認定問題，入園僅需身分證驗證就可以。