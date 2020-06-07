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快訊／嚴防雨彈來襲　台中以北無一倖免

記者黃仁杰／台北報導-2020-06-07 13:04:33
▲中央氣象局今（7）日中午發布大雨特報，易有短時強降雨，台中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率。(圖／NOWnews資料照)

由於鋒面接近影響，中央氣象局今（7）日中午發布大雨特報，易有短時強降雨，台中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

 

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