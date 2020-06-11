首度插旗中台灣都更案　「大通地產」以善翻轉台中舊市區

▲大通地產首度在台中推案，為了更貼近在地需求，與上揚國際建築團隊台中一處合作，左為上揚國際建築團隊台中一處總經理楊濬輔，右為大通地產總經理林志豪。（圖/公關照片）

▲大通地產取得的後壠子段位在台中西區市中心，就在台灣大道和五權路的「黃金交叉經濟線」，將推出2-3房精緻型豪宅產品。（圖/公關照片）

深耕雙北地區十年，專精於都更建案的大通地產，今年首度插旗台中，瞄準位在市中心精華地段的西區後壠子段，將打造高樓層小坪數大樓，讓每個小家庭能一圓在市中心組織家庭的溫馨夢；總經理林志豪表示，他們以「善」為動能，秉持良善溝通原則協調住戶，就是要在台中打造高品質建築，翻轉台中老市區。大通地產建築團隊專精於開發，在雙北市各線捷運站、快速道路、優良學區及政府交通與公共建設優先發展的重點區域周邊為個案素材，使購屋者享有大眾運輸、生活機能帶來的便利及享有未來增值性。大通地產總經理林志豪表示，他們十年來深耕雙北地區的市中心，在危老都更的建案中，發掘老市區的礦物能量，將每一顆樸石般的建築，重新打造成寶石，他強調「許多建商取得核心市區的都更地，只想要蓋豪宅儘早販售，但大通是以『善』為動能，要提供每位住戶買得起、符合理想的家。」林志豪表示，今年公司決定插旗台中，秉持著善心溝通原則，前後共花了５年時間協調後壠子段的所有住戶、地主和經銷商，過程中沒有發生過糾紛，誠懇態度和公司響亮名聲，讓許多原地主甚至願意回頭購買新建案，就連讓住戶最頭疼的土地增值稅問題，也透過選擇權變案來節稅，讓原住戶看見他們的用心，他說：「新建案的營造商絕對是當地最具知名度的，願意砸重本達到高坪數的總體設計，就是要翻轉台中老市區。」上揚國際建築團隊台中一處總經理楊濬輔表示，都更建案目前仍以雙北居多，因此台中可謂新藍海，此次大通地產取得的後壠子段位在台中西區市中心，就在台灣大道和五權路的「黃金交叉經濟線」，沿著台灣大道串聯起火車站、七期重劃區、工業區、科學園區、台中港等，五權路的C型環狀線也會穿梭新舊市區，主要醫療、教育系統都在此路段，因此地段真屬燙金門牌，未來的新建大樓經過估算，距離台中東、南、北區等主要市區幾乎是等距，周圍也都是台中十大豪宅，美術館即在住家不到800公尺處，生活機能相當豐沛。秉持著讓每個家庭都住得起、打造溫馨家庭的理念，大通地產將如此精華的地段不用來蓋豪宅別墅，而是興建專攻首購族、2至3房的小坪數房型。林志豪強調，這是台中西區首次危老都更建案，採用最高評價的營建廠商，打造不同格局的小坪數高樓，讓小家庭也能安心、開心住在台中市中心。