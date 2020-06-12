奶茶控都為之瘋狂！網友激推這款超商焙韻新奶茶CP值爆高

▲對飲料愛好者來說，夏天就是要每日一杯才過癮，光泉推出焙你系列飲品，紅茶拿鐵、觀音拿鐵，將再掀起一波討論。（圖／NOWnews）

▲「焙你拿鐵系列」飲品，選用真實茶葉萃取，在牛奶和茶葉之間調配出完美比例，讓茶感昇華。（圖／NOWnews）

夏天來了！隨時都想來杯冰涼茶飲解渴消暑，才能對抗酷暑，而奶茶控要注意了！近年超商濃茶商品大受消費者喜愛，茶的濃度和奶香的多層次口感都不輸手搖飲店，而在市場中的佼佼者就是光泉午后時光的「濃」奶茶，當時掀起瘋搶潮，而今年夏天業者再精進，祭出茶感更突出的「焙你系列」飲品，要讓奶茶上癮者體驗全新茶感。光泉今夏特推出「焙你系列」飲品，分紅茶拿鐵和觀音拿鐵兩種熱門口味，口感上，有別於入口奶香濃郁的午后時光「濃」奶茶，「焙你系列」搭配不同烘焙程度的茶葉或是焙感素材，讓茶在風味上更具層次感。對飲料愛好者來說，夏天就是要每日一杯才過癮，以目前市售手搖飲的單價，動輒1杯就超過60元，有的飲料價錢更比擬「一個便當」價錢，但仍擋不住民眾對飲料的喜愛，但除手搖飲外，近年超商越來越多風味飲品，廠商利用獨家萃茶技術，搭配用心挑選的茶葉，以濃茶結合奶類製成拿鐵系列，成為消費者新寵，屢屢在超商躍升成熱賣、CP值爆高品項，像光泉濃系列當時推出就秒成為搶購熱門款，掀起網友瘋搶。市售茶飲中，其實仍有不少是茶粉或濃縮茶液泡製而成，但只要是飲料專家，喝的當下便能清楚感受差別；而光泉推出「焙你拿鐵系列」飲品，就是用真實茶葉萃取，韻味上有別於之前的午后時光「濃」奶茶，這次強調「茶感」突出，在牛奶和茶葉之間調配出完美比例，讓茶感昇華，就有網友開箱時直讚「紅茶味很足，不小心就整個喝光光了！」擁戴者不斷湧出，想必會掀起一批搶購潮。這次「焙你拿鐵系列」飲品有紅茶拿鐵和觀音拿鐵兩種口味，紅茶拿鐵特別選用普遍民眾最愛的阿薩姆茶葉當底，並加入有淡淡咖啡香氣的焙烤決明子，打造復刻版的古早味紅茶的懷舊滋味，能加倍感受到乳香襯托出的茶韻，層次多元；而焙你觀音拿鐵則選用了「烘焙味」十足的茶葉，透過獨家的循環萃茶技術，展現出鐵觀音的「焙韻」，兩款口味都有50%以上乳含量，讓茶湯入喉不僅滋潤還能感受濃厚的茶香且回甘。「焙你拿鐵系列」以接近手搖飲一半的價格迎戰，就是要回饋給在炎炎夏日想來杯美味冰涼飲料消暑的你，「焙你系列」的推出，也勢必成為今夏乳品市場的一大超夯話題，奶茶控千萬不要錯過！