大甲媽解封遶境　蔡振南靠掌中媽祖與神同行

年度盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」，受疫情影響，讓原本3月的活動，延宕到6月才重啟， 為防疫解封以後，全國第一場大型宗教繞境活動，起駕當日子時一到，湧進上萬名信眾跪地恭送，不過雖是解禁，廟方仍配合政府落實防疫，控管參與、班轎人數，改變往年活動流程，許多信眾只好向媽祖告假，在家看電視轉播，少了臨場感，就連「國民老爸」同是媽祖鐵粉的蔡振南也深感惋惜，但他有「一物」讓自己平日忙碌拍戲，也能時刻與媽祖來段溫暖的對話。
蔡振南與媽祖的淵源，從他住在嘉義縣新港鄉就有了深厚的地緣關係，每年的繞境活動，他幾乎都會到新港奉天宮進香，之後更作曲、演唱《母親的名叫台灣》，後來更因這首歌，因緣際會下為大甲鎮瀾宮執行《大甲媽祖聖歌》編曲，他回憶起當時能用自己的專業與媽祖結緣，倍感榮幸，「我本來就有一首關於媽祖的歌，廟方希望能有一首，屬於大甲媽的歌，這真的就是一個緣分。」
而近來的宗教年度盛事，「大甲鎮瀾宮媽祖繞境」解禁重啟，仍須落實防疫。今年(2020)許多活動流程都與往年不同，像是廟方配合政府防疫措施，控管各團隊開放10人入廟參拜，神轎旁都不會超過800人， 部分駐駕宮廟不提供香客住宿，不少民眾只好忍痛缺席，而身為媽祖虔誠信眾的「國民老爸」蔡振南，也表示可惜，他認為「大家有空，在許可範圍內可以去參加是很好，但如果不行，你心裡有媽祖就好，媽祖一樣會保佑你 ，會是你永遠的守護神啦。」他進一步說到，自己平常忙於拍戲、作曲，仍會透過一些媽祖的實體意象，來與神對話。
媽祖在台灣的意義，就像是全民的母親一樣，周邊產品滿山滿谷，但有項「稀有好物」，可讓蔡振南視為人生必收「『58度大甲媽光明祈福金門高粱酒』，我會想盡辦法擁有它，第一，大甲媽特地被請到金門，讓這瓶酒稜轎腳，這非常珍貴；第二，我有寫媽祖的歌，種種緣分無形當中，我會非常想要珍藏這瓶酒。」
「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」是由黑松公司打造全台首支會「透光」的媽祖聯名酒，經過「鑽轎腳」神聖儀式，每瓶都承載了媽祖滿滿庇佑與祝福。這次因應繞境解封，特別釋出原本保留的14,000瓶，讓無法參與繞境的信眾，可以透過這樣的方式，把媽祖的庇佑與祝福帶回家。此外，羊脂剔透的瓶身，更是黑松公司不惜成本，請來擁有數十年經驗的雕刻老師傅， 將大甲鎮瀾宮鎮殿雙寶之一的翡翠媽祖聖像一筆一畫細細雕上，搭配設計有如一體成形的LED祈福燈座，點亮瞬間散發出一股幸福暖意。身為媽祖鐵粉的蔡振南自是被這有如藝術品的設計深深吸引，「你看它透光的樣子，就可以知道廠商很有心、瓶身質料真的做的非常的好，不管是送人或放在家裡，看到它就覺得有股力量，保佑重要的人平安。」
「當你心裡面比較空虛，比較徬徨，你可以跟神明對對話，講講話，就會非常有力量，成為心靈上的信仰對象」蔡振南邊看著酒，邊說著自己對媽祖的念想，也呼籲民眾，就算今年無法跟著媽祖行腳繞境，在家除了看現場直播，也可以帶一瓶「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，跟媽祖來段深度的「與神同行」。
「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」現正釋出最後保留的14,000瓶，想要擁有媽祖專屬祝福，即刻就到全家便利商店Famiport預購或全台地區酒類專賣店手刀搶購，把這股光明溫暖力量帶回家！
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