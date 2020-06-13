輕颱外圍雲系影響　東部局部短暫陣雨　花蓮高雄高溫36度

中央氣象局今（13）日表示，今年編號第2號颱風鸚鵡昨晚8時形成，目前位於鵝鑾鼻西南方約680公里的海面上，預計持續往西北方向移動，對台灣沒有直接影響，但外圍雲系會為花東及南部地區帶來水氣，花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率，南部地區、花東縱谷、台北盆地則有局部36度以上高溫發生的機率，部份地區紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。氣象局指出，今日凌晨2時的輕颱鸚鵡中心位置在北緯17.5度，東經116.5度，即東沙島南方370公里海面上。以每小時20公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里，預測今日下午2時，中心位置在北緯19.4度，東經115.3度，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里，並預測48小時減弱為熱帶低氣壓。雖然輕颱對台灣沒有直接影響，但氣象局表示其外圍雲系會為帶來花東及南部地區帶來水氣，而東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。今日台灣為東南風，迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。溫度方面，今日東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，中午前後花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。此外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為東南風，西半部地區風速較弱，擴散條件稍差，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級。