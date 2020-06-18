女性纖維囊腫安全隆乳關鍵　術前乳房超音波超前部署

▲隆乳權威張大力院長台大醫學中心公開教學示範隆乳手術，展現日式5D免按摩隆乳技術。（圖／張大力院長提供）

▲張大力院長台大隆乳教學示範局部麻醉採用日本流行的局部麻醉技術，此麻醉特色是人性化止痛控制，類似懷孕產婦無痛分娩麻醉，採自然呼吸法，無全身麻醉插管、熱高溫等風險，局部麻醉安全性更高。（圖／張大力院長提供）

安全隆乳知多少？國人精緻化的飲食習慣，超音波檢查下可看到乳房纖維囊腫、良性腫瘤、自體脂肪隆乳後硬塊與鈣化觀察。東京風采整形外科隆乳權威張大力院長透過術前乳房超音波檢查了解乳房狀態、脂肪組織比例、乳腺基質條件等，可安全評估隆乳方式。而院長張大力提醒，女性有纖維囊腫或乳癌病史，透過各項檢查選擇安全安心隆乳，定期回診追蹤美麗。平胸者、有纖維囊腫、過瘦或有乳癌病史者不適合自體脂肪隆乳，一名健身教練在諮詢多家診所後發現，僅有東京風采提供術前超音波檢查並評估手術條件的服務，張大力透過超音波發現該名健身教練乳房內有纖維囊腫後，並不建議選擇自體脂肪隆乳。國外醫學期刊曾指出自體脂肪隆乳恐影響日後乳房篩檢結果，雖然在國外，乳房重建患者因接受乳癌放射線治療，在某些合併手術上會施打部分自體脂肪來改善組織觸感，但國內外專家學者也提出，若患者條件不適合，施打易造成硬塊、鈣化、嚴重者蜂窩性組織炎等。張大力指出，隆乳方式多元，除自體脂肪隆乳外，果凍矽膠還可分為光滑面與絨毛面，形狀有圓盤、水滴型及魔滴Motiva等多種選擇。傳統內視鏡隆乳手術容易因乳房內空間不足，導致乳袋受到壓迫，須藉由勤按摩才能改善觸感受限等問題。「日式隆乳5D技術」依個人化胸部形態與胸骨、胸廓等本身條件，運用HD內視鏡精準定位，剝離出具備立體、延展性的空間層次，將胸型點、線、面的弧形，依個人條件適度調整比例，使乳房內側和下緣呈水滴狀的自然垂墜。此外，Movita魔滴材質更需有經驗整外專科醫師，透過內視鏡剝離出延展性空間，發揮魔滴100%充填、高延展特性，展現胸部的律動自然。醫師指出，術前乳房超音波可以分析乳房組織分布，評估如何在安全的前提下選擇材質和術式；術中運用HD內視鏡精準定位隆乳空間，如有乳房纖維囊腫問題，評估後可選擇微創隱痕切除後再進行手術，術中引進日本局部麻醉，無須面臨插管與熱高溫等問題（免去全身麻醉的風險）；術後定期超音波健檢，追蹤乳房健康狀況，就能兼顧美麗與保障。

來源：女性纖維囊腫如何安全隆乳？ 術前乳房超音波是關鍵

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