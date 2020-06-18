女性纖維囊腫安全隆乳關鍵　術前乳房超音波超前部署

平胸者、有纖維囊腫、過瘦或有乳癌病史者不適合自體脂肪隆乳，一名健身教練在諮詢多家診所後發現，僅有東京風采提供術前超音波檢查並評估手術條件的服務，張大力透過超音波發現該名健身教練乳房內有纖維囊腫後，並不建議選擇自體脂肪隆乳。
國外醫學期刊曾指出自體脂肪隆乳恐影響日後乳房篩檢結果，雖然在國外，乳房重建患者因接受乳癌放射線治療，在某些合併手術上會施打部分自體脂肪來改善組織觸感，但國內外專家學者也提出，若患者條件不適合，施打易造成硬塊、鈣化、嚴重者蜂窩性組織炎等。
張大力指出，隆乳方式多元，除自體脂肪隆乳外，果凍矽膠還可分為光滑面與絨毛面，形狀有圓盤、水滴型及魔滴Motiva等多種選擇。傳統內視鏡隆乳手術容易因乳房內空間不足，導致乳袋受到壓迫，須藉由勤按摩才能改善觸感受限等問題。
「日式隆乳5D技術」依個人化胸部形態與胸骨、胸廓等本身條件，運用HD內視鏡精準定位，剝離出具備立體、延展性的空間層次，將胸型點、線、面的弧形，依個人條件適度調整比例，使乳房內側和下緣呈水滴狀的自然垂墜。此外，Movita魔滴材質更需有經驗整外專科醫師，透過內視鏡剝離出延展性空間，發揮魔滴100%充填、高延展特性，展現胸部的律動自然。
醫師指出，術前乳房超音波可以分析乳房組織分布，評估如何在安全的前提下選擇材質和術式；術中運用HD內視鏡精準定位隆乳空間，如有乳房纖維囊腫問題，評估後可選擇微創隱痕切除後再進行手術，術中引進日本局部麻醉，無須面臨插管與熱高溫等問題（免去全身麻醉的風險）；術後定期超音波健檢，追蹤乳房健康狀況，就能兼顧美麗與保障。
來源：女性纖維囊腫如何安全隆乳？ 術前乳房超音波是關鍵
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