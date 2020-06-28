救生衣妨礙溺水脫困？救生員吐「救命真相」：別跟機率賭

端午連假連日高溫晴朗，不少因疫情無法出遊的民眾，趁著連續假期選擇到台灣山間的溪邊戲水消暑，而今年卻也因此傳出了多起在天然水域溺水的案件。對此，提倡水中自救技巧、水域安全觀念的救生員粉絲專頁「像一條魚 likeafish」就針對沒有受過訓練的人溺水時，能怎麼做提出了一套自救方式。

根據「

像一條魚 likeafish

」表示，在台灣溪邊的溺水意外事故發生機率比海邊高得多，而針對網路上傳言「救生衣可能會妨礙下潛脫困」的可能性，他則表示機率極低「為了去賭那一點點機率而不穿救生衣去溪邊戲水，這才是最危險的想法」。救生衣除了能夠提供保護作用外，也能夠提升被找到的機會。

▲救生員曝溺水時「救命作法」。（圖／翻攝自 Pixabay）

另外，他也提到若在溪邊戲水，卻被瀑布沖下深潭水底時，不論身上是否著有救生衣「最好的作法就是找機會順著迴圈水流下潛至水底，貼近池底『平潛』游出」。同時建議前往溪邊最好能穿著溯溪鞋，而防水包綁上繩子後也能丟給溺者當浮球利用，但最建議的「裝備」還是加強自己的水域安全觀念與水中自救技巧。

事實上，台灣因為地形高聳造成溪流都相當湍急且有許多彎道洄流，加上夏季溪水水流量大且清涼，容易讓人疲勞產生抽筋，導致湍急的溪水容易將民眾沖到踩不到底的地方，進而造成溺水。消防局六大隊副大隊長陳俊宏也在先前呼籲，遊客千萬不要忽略天然水域的危險性。（編輯：楊智傑）