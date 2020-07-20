拼了！集雅社26週年慶併「振興優惠」　週週還能抽好康

振興三倍券正式上路，準備好報復性消費了嗎，還沒想到要買什麼的消費者民眾快看過來，百貨視聽家電銷售領導品牌集雅社26年週年慶活動，推出眾多優惠讓消費者撿寶，除家電最高滿萬折千之外，用振興券滿額再送200元抵用券，還能搭配各大百貨自家優惠，以及配合各家信用卡，折上加折、三大極利、買到賺到。



國內疫情平穩，消費者悶久了、紛紛出遊逛街消費，而正值集雅社歡慶26週年，業者即日起到8月16日推出「生活集讚」活動，各大品牌商品下殺，買電視、冰箱和洗衣機滿2萬折1000元、音響和家庭劇院滿1萬元折1000元，回饋金額還可累計，就是要讓人買個夠。



▲振興三倍券上路，集雅社加碼祭出「以券換券」，持實體振興券消費滿額就送200元抵用券。（圖/NOWnews攝）

同時，週年慶祭出主打優惠商品，包含SAMSUNG 75型8K無邊框量子電視推薦價39萬9900元、LG 65型4K AI語音物聯網電視建議售價直殺3000元，獨家再贈頸掛式藍牙耳機，還有Panasonic PX頂級旗艦冷暖空調超殺價不到5萬5千元。



除週年慶優惠外，近期全民瘋振興三倍券，集雅社加碼祭出「以券換券」，只要消費者持實體振興券，消費滿1萬元就送1張200元抵用券、買2萬元送2張200元抵用券，從9月3日開始到年底前都可使用，單筆消費最高可折抵5％。



▲週年慶祭出多樣主打優惠商品，幫消費者省荷包（圖/NOWnews攝） 更重要的是，集雅社本身加碼送券，新光、遠東和統一時代百貨等各大百貨，還有自家振興優惠券方案，這樣一來，等於雙重下殺，折扣超多，如果再搭配信用卡優惠，可以聰明消費省下一大筆錢。



另外，集雅社更注重消費者體驗，還沒選定買什麼的人也別太著急，集雅社從即日起，連續6週送出送出無線耳機、藍芽喇叭、空氣清淨機、行動電源、無線充電盤和正負離子按摩器等好禮，超級佛心。



想要抽獎的消費者，只要到集雅社專櫃門市體驗Sony、Panasonic、SAMSUNG、LG、HITACHI、SHARP及YAMAHA等七大品牌商品，並在官方粉絲專頁和品牌活動貼文按讚後，上傳合照在貼文下方、留言tag「集雅社生日快樂」、「品牌」、「櫃位名稱」等，就能參加抽獎。



▲歡慶週年慶，集雅社連續六週送出好康獎品讓消費者週週抽獎。（圖/NOWnews攝）



集雅社週年慶、振興三倍券加碼加上百貨自家振興折扣、各家銀行信用卡優惠，就是要把優惠下殺、下殺再下殺，幫消費者省荷包，買到最划算商品，還沒決定該如何下手的你，快到集雅社，好好血拼一番吧！



