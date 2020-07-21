▲歐德傢俱登高一呼，「打par捐100、打Birdie捐200」共100多位球友共襄盛舉2020歐德盃公益高爾夫球賽。（圖/公關照片）

希望球友們在運動放鬆身心靈的同時也能支持公益。此次與關懷自閉症的

合作，今年由於受到疫情影響，重創各行各業，導致捐款人數銳減，孩子手作商品滯銷，讓財務吃緊的肯納園，更加拮据，希望藉由

為成年的肯納孩子募集更多資金，給予他們安心的養護生活。

▲.以球會友，運動身心也支持公益。(左一起)基泰建設董事長陳世銘、行銷專家林志誠、歐德集團董事長陳國都、三商盃邀請賽大會會長翁肇喜、大屯球場榮譽董事長麥勝剛、高球小將吳佳晏。（圖/公關照片）

肯納症就是俗稱的自閉症，

是由身為肯納症患者的母親，因為陪著孩子跌跌撞撞長大，看到他們未被普遍瞭解與接納，擔心孩子在父母老去後，成年的肯納孩子無法理直氣壯有尊嚴的活下去，於是彭玉燕董事長與三位母親，在楊思根教授與詹和悅老師的帶領下，創立了肯納基金會，為幫助肯納兒能夠有安心的養護生活，更配合國外趨勢，將自閉症正名為肯納症，以紀念第一次發表肯納症報告的美國醫生肯納，並以此替基金會命名，期望社會大眾能對他們有更正確的認識。

▲16歲台灣女子高爾夫球小將吳佳晏(右)受邀參加，榮獲總杆冠軍獎盃。（圖/公關照片）

孩子是肯納兒，本身罹癌十多年的

，隨著肯納症者的人數逐漸增加，今年疫情嚴峻，面臨募款困難，孩子手作商品滯銷，歐德集團及各位球友願意伸出援手，幫助肯納

▲肯納自閉症基金會彭玉燕董事長(右)特致贈感謝狀給歐德集團，感謝歐德集團相對提撥募款金額讓捐贈善款Double大。（圖/公關照片）

▲歐德集團陳國都董事長(左二)感謝三商盃大會會長翁肇喜推動台灣高爾夫運動，特捐贈善款表達支持。（圖/公關照片）

台灣家居業領導品牌歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者健康綠色居家生活，更積極推動公益，今年攜手「台灣肯納自閉症基金會」一同舉辦「2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽，揮動愛心一起來」，球友們打球之際也為公益盡心力，讓愛永遠在。歐德集團7月17日於淡水大屯高爾夫球場，舉辦「2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽」，喊出「打par捐100、打Birdie捐200」口號，「台灣肯納自閉症基金會」歐德公益盃的舉辦，「台灣肯納自閉症基金會」「台灣肯納自閉症基金會」的創辦人彭玉燕董事長，與執行長張素媚當天也蒞臨現場，彭玉燕董事長回想創立肯納園一路走來考驗重重，有幸獲得各界善心人士的支持，肯納園才能走到現在園，她除了感激還是感激，哽咽的承諾會不辭辛苦繼續為肯納孩子盡心力、陪伴肯納兒一起變老，讓現場的球友們聽了感動萬分。藉由歐德集團登高一呼，2020歐德盃公益高爾夫球賽募得的善款，將募款金額30萬元全數捐贈「台灣肯納自閉症基金會」。受邀參加的行銷大師林志誠老師致詞說道：「能給是實力，願意給是溫度。世界還在疫情的肆虐中，台灣相對安全，能聚集在這裡打球，天氣好，心情佳，心中充滿無限的快樂與感謝。歐德集團能給，願意給，是一家幸福企業，今天受邀當來賓，非常享受打球又捐款的樂趣。」，歐德集團董事長陳國都表示：「2020歐德盃公益高爾夫球賽雖不是總獎金最高，卻是最有愛心的賽事。天上最美是星星，人間最美是愛心，感謝大家一起做公益，幫助更多弱勢族群。」當天該集團也捐贈給財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會，表達對翁肇喜會長的尊敬，感謝其長期對於台灣高爾夫球運動的推動。受邀參加此次公益盃的台灣女子高爾夫球小將吳佳晏更是一展球技，最終榮獲總杆冠軍，精湛球技讓現場氣氛更加火熱。