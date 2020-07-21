祭祀臨水夫人不能拜鴨肉　因為鴨子是救命恩人！

臨水夫人是台灣常見的信仰，這位戰鬥力高強的女神又被稱為順天聖母、臨水陳太后、陳奶夫人，與林三娘、陳九娘兩位結義姊妹合稱為「臨水三夫人」，是孕婦與小朋友的守護神。我們都知道祭祀不同的神明都有些不同的小禁忌，祭拜臨水夫人時，就不能準備鴨肉當牲禮，原來鴨子曾是臨水夫人的救命恩人。臨水夫人出身於閭山派，本名陳靖姑，其法術高強以及雷厲風行的處事風格，讓這位女神在台灣擁有鼎盛的香火，同時也被紅頭法師視為守護神。根據傳說故事，陳靖姑拜入閭山派祖師許遜門下，與林三娘、陳九娘結拜為姊妹，三人成神後被合稱為臨水三夫人。陳靖姑是後天修道成仙，但是漢文化中對於這類型的傳奇人物，總會多添增幾筆神秘色彩，在某些故事中，觀音菩薩在天上看到福州有惡氣沖天，遂以手指之血化作金光一道，降生於陳家，即為陳靖姑。陳靖姑在江南地區斬妖除魔救濟世人。某次，順天聖母將一片蘆葦做成的草蓆浮在江面上，自己坐在草蓆上打算作法祈雨，某隻被陳靖姑教訓過的蛇妖打算將草蓆拖入水底以洩心頭之恨。不過閭山派祖師爺許真人早已算出徒弟該有此劫難，因而作法派出三隻鴨子咬住草蓆的三個角，陳靖姑才度過這次劫難。由於鴨子救過陳靖姑，所以往後的信眾為了感念鴨子對陳靖姑的救命之恩，在祭祀時不以鴨肉為供品，亦有信徒不食鴨肉，長久以來以成為一個不成文規定，對此向當年拯救陳靖姑的鴨子表示尊重與感謝。（編輯：黃彥昇）